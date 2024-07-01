Сучасні ворота на історичній пам’ятці в Одесі: де оригінальні?

Про це повідомив нещодавно на своїй сторінці у Facebook одеський краєзнавець Олег Луговий:

«Давно-давно у довоєнні часи, і навіть у доковідні часи, у 2019 році, зі студентами-практикантами ми проробили велику роботу – перевірили наявність на місці всіх старовинних воріт та їх фрагментів із каталогу «Брами Одеси» 2010 року видання… Так от на 2020 рік перелік всіх наявних старовинних воріт був готовий і … десь втопився в бюрократичних процедурах включення старої Одеси до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО…»

Олег Луговий зробив акцент:

«На мою суб’єктивну думку шедевром колекції 2010 року та інвентарного списку 2019 року були художні ворота неповторного малюнку, що розміщувалися на в’їзді до двору будинку дворянки Єлизавети Доппельмаєр, також відомого за останнім його власником як будинок одеського купця Ісаака Брейтбарта — Пастера, 34… Як всі будинки роботи Бернардацці, цей також виконаний у фантасмагоричному еклектичному стилі з елементами псевдомавританського стилю та іще якоїсь фантазії архітектора. І так само фантастичними були стулки воріт. Хтось бачив в них колесо, хтось — хвіст павича…».

І що? Цих воріт вже не має. Ворота, як зазначає краєзнавець, «були в аварійному стані, це правда. Що, втім, не виправдовує їх демонтаж. Воріт немає. Замість них щось цільно-зварене та паскудне. Протокольний коментар: будинок є пам’яткою архітектури і всі фасадні елементи охороняються законом».

Кореспондент «Одеського життя» побувала на цьому місці. Так, автентичних воріт немає. Замість них — оці новенькі, які ви бачите на нашому фото.

Коли ж щезли автентичні? Як пишуть одесити в дописах під публікацією Олега Лугового, їх прибрали ще наприкінці березня минулого року.

Під дописом є інформація від Олександра Степанюка, який повідомляє:

— Ворота в департаменті міського господарства на зберіганні. Повідомили мені в дільниці ЖКС «Порто-Франківський»…

До речі, завдяки дописам до публікації Олега Лугового ми з вами можемо побачити, як виглядали автентичні ворота, коли вони ще були на своєму місці…

Ну а як виглядає сам будинок і нові ворота тепер — дивіться на наших світлинах.

Фото авторки