Современные ворота на историческом памятнике в Одессе: где оригинальные?

Об этом сообщил недавно на своей странице в Facеbook одесский краевед Олег Луговой:

«Давным-давно в довоенные времена, и даже в доковидные времена, в 2019 году, со студентами-практикантами мы проделали большую работу — проверили наличие на месте всех старинных ворот и их фрагментов из каталога «Врата Одессы» 2010 года издания… Так вот на 2020 год перечень всех имеющихся старинных ворот был готов и… где-то утонул в бюрократических процедурах включения старой Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО…».

Олег Луговой сделал акцент:

«По моему субъективному мнению шедевром коллекции 2010 года и инвентарного списка 2019 года были художественные ворота неповторимого рисунка, размещавшиеся на въезде во двор дома дворянки Елизаветы Доппельмайер, также известного по последнему его владельцу как дом одесского купца Исаака Брейтбарта 34… Как все дома работы Бернардацци, этот также исполнен в фантасмагорическом эклектическом стиле с элементами псевдомавританского стиля и еще какой-то фантазии архитектора. И так же фантастическими были створки ворот. Кто видел у них колесо, кто — хвост павлина … ».

И что же? Этих ворот уже нет. Ворота, как отмечает краевед, «были в аварийном состоянии, это правда. Что, впрочем, не оправдывает их демонтаж. Ворот нет. Вместо них что-то цельносваренное и отвратительное. Протокольный комментарий: здание является памятником архитектуры и все фасадные элементы охраняются законом».

Корреспондент «Одесской жизни» побывала на этом месте. Да, аутентичных ворот нет. Вместо них — вот эти новенькие, которые вы видите на нашем фото.

Когда же исчезли аутентичные? Как пишут одесситы к публикации Олега Лугового, их убрали еще в конце марта прошлого года.

Под сообщением есть информация от Александра Степанюка, который сообщает:

— Ворота — в департаменте городского хозяйства на хранении. Сообщили мне в ЖКС «Порто-Франковский»…

Кстати, благодаря сообщениям к публикации Олега Лугового мы с вами можем увидеть, как выглядели аутентичные ворота, когда они еще были на своем месте. Ну а как выглядит сам дом и новые ворота теперь – смотрите на наших фотографиях…

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