Спортсмени з Арцизу увійшли до збірної Одеської області

Наприкінці січня в Одесі проходив відкритий чемпіонат Одеської області з дзюдо серед кадетів віком до 18 років. Учасниками спортивних змагань були й вихованці секції самбо та дзюдо Арцизької ДЮСШ.
— У змаганнях брали участь п’ять наших вихованців: Кирило Куртєв, Сергій Галкін, Олексій Сердюк, Ілля Лозанюк та Тетяна Фоменко, — розповів директор Арцизької спортивної школи Сергій Лозанюк.
Дзюдоїсти Ілля Лозанюк та Тетяна Фоменко посіли 3-тє місце, і таким чином, за підсумками змагань, увійшли до складу збірної Одеської області з дзюдо.