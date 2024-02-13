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Спортсмени з Арцизу увійшли до збірної Одеської області

Спортсмени з Арцизу увійшли до збірної Одеської області

Наприкінці січня в Одесі проходив відкритий чемпіонат Одеської області з дзюдо серед кадетів віком до 18 років. Учасниками спортивних змагань були й вихованці секції самбо та дзюдо Арцизької ДЮСШ.

— У змаганнях брали участь п’ять наших вихованців: Кирило Куртєв, Сергій Галкін, Олексій Сердюк, Ілля Лозанюк та Тетяна Фоменко, — розповів  директор Арцизької спортивної школи Сергій Лозанюк.

Дзюдоїсти Ілля Лозанюк та Тетяна Фоменко посіли 3-тє місце, і таким чином, за підсумками змагань, увійшли до складу збірної Одеської області з дзюдо.

Анна Терзивец
Анна Терзивец ПРОФІЛЬ

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