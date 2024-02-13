Спортсмени з Арцизу увійшли до збірної Одеської області

Найбільше село Одещині поділено навпіл незвичним чином, має катакомби та інші дива Одним із найбільших сіл Одещини вважається Кубей. Особливість населеного пункту – його національний склад. Живуть там болгари та гагаузи. Кожен народ займає свою частину села. А ще там є катакомби, особливий музей, етнофестиваль та унікальні традиції. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Майстриня з Одещини творить дива: 100 ікон з бісеру, обереги та картини, а для ЗСУ – особливі подарунки Галина Царан живе у селі Пирожна Кодимської громади. Майстриня опанувала непросту техніку вишивання бісером. І почала створювати дивовижні ікони, обереги та картини у цій техніці. Але зараз на творчість залишається мало часу – разом із односельцями Галина робить окопні свічки та смачні консерви для наших захисників із Сил оборони. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ