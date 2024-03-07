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«Співець українського слова»: на Одещині відбувся фестиваль до 210-ї річниці з народження Тараса Шевченка

«Співець українського слова»: на Одещині відбувся фестиваль до 210-ї річниці з народження Тараса Шевченка

Тарас Григорович Шевченко близький і дорогий всім народам нашої багатонаціональної Одещини. Народні майстри майже два віки любовно вишивають портрети Тараса Шевченка на полотнах, пишуть його фарбами й викладають мозаїчний образ із злакових зерен. А 8 березня по всіх куточках України славлять Кобзаря.

У селищі Миколаївка Березівського району відбувся фестиваль до дня народження Тараса Шевченка «Співець українського слова».
У літературному заході взяли участь усі заклади культури селищної ради.

Березівка

Зі сцени звучали твори Кобзаря у виконанні артистів вокально-інструментального ансамблю Миколаївської мистецької школи та юних талантів Юлії Чокан, Олександра Шиманського, Владислава Тарасова, Влади Золотарьової, Ірини Жебріцької, Олени Горбатової, Кіри Бакуми та інших.

Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФІЛЬ
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