«Співець українського слова»: на Одещині відбувся фестиваль до 210-ї річниці з народження Тараса Шевченка

«Україна прагне миру, весни та квітів! Наша земля цієї весни має заграти всіма фарбами та розквітнути розмаїттям рослин, кущів та дерев. Це потрібно всім! Для того, щоб довести насамперед самим собі, що ми живі, що ми хочемо жити в гармонії з природою, в оточенні квітучих рослин і співочих птахів. І, як у вірші Лесі Українки «Без надії сподіваюсь»: «Може квіти зійдуть — і настане ще й для мене весела весна», — впевнені учасниці Тарутинського волонтерського жіночого клубу пенсіонерів.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ