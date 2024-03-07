«Співець українського слова»: в Одесской области прошел фестиваль к 210-й годовщине со дня рождения Тараса Шевченко

Тарас Григорьевич Шевченко близок и дорог всем народам нашей многонациональной Одесской области. Народные мастера почти два века любовно вышивают портреты Тараса Шевченко на полотнах, пишут его красками и выкладывают мозаичный образ из злаковых зерен. А 8 марта по всем уголкам Украины славят Кобзаря.
В поселке Николаевка Березовского района состоялся фестиваль ко дню рождения Тараса Шевченко «Співець українського слова».
В литературном мероприятии приняли участие все учреждения культуры поселкового совета.
Со сцены звучали произведения Кобзаря в исполнении артистов вокально-инструментального ансамбля Николаевской художественной школы и юных талантов Юлии Чокан, Александра Шиманского, Владислава Тарасова, Влады Золотаревой, Ирины Жебрицкой, Елены Горбатовой, Киры Бакумы и других.