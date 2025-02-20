Отже, в пʼятницу у вас буде унікальна можливість заглянути за лаштунки балетної трупи одеського оперного театру та особисто відвідати майстер клас від кращих танцівників міста. Далі ви можете продовжити вечір в класичному стилі і піти на концерт камерного оркестру Black Sea Orchestra. Але в цей вечір відбудеться ще одна непересічна подія – премʼєра шоу Георгія Делієва, яке він поставив в Парижі.

В неділю пропонуємо вам сходити на архітектурну прогулянку і особисто познайомитись з рукотворними перлинами міста. Дмитро Шаматажі, автор проєкту особисто покаже та розкаже про шедеври, які створювали Боффо, Бернардацці, Фраполлі, Торрічеллі та інші архітектори.

Після денної прогулянки та обіду на вас чекають в Одеській Філармонії, де відбудеться інтерактивне шоу Шпигун, яке вперше приїхало в наше місто.

21 лютого, 13:30. Відкритий день балету в Одеській опері

Відкритий день балету в Одеській опері проходить не вперше. Але кожний раз це нова програма та очікування. Метою проєкту є наближення глядача до процесу створення вистави, мистецького дійства, сценічного образу. В програмі – екскурсія унікальними локаціями театру; відвідування уроку класичного танцю для артистів балету театру; майстер-клас з азів хореографічної майстерності; спілкування з майстрами балету, відвідування сценічної репетиції репертуарної вистави; фотосесія з артистами.

Ви можете стати як глядачами проведення майстер-класу, так і його безпосередніми учасниками.

Для цього необхідно мати м’яке взуття та зручний одяг, що не обмежує рухів. Вам буде надана можливість переодягтися!

21 лютого, 18:00. Премʼєра. One Fool Show. Театр Маскі

“One Fool Show” перекладається як «Театр одного дурня». Хоча у виставі, окрім самого Георгія Делієва, бере участь і його донька – Яна Делієва, тож, їх все-таки двоє.Це нова прем’єрна вистава у жанрі фізичного театру, створена у Франції в 2024 році і дуже прийшлася до смаку парижанам. Що й не дивно, адже жанр пантоміми народився саме у Франції, а Делієв – неперевершений майстер цього мистецтва, це його фірмовий стиль.

One Fool Show наповнений яскравими динамічними гегами, трюками, танцями, пантомімою, музичною ексцентрикою, магією та, головне, тим самим гумором ранніх «Масок». Коли Георгія Делієва запитали про стиль вистави, він описав його як сюрреалізм, панк і абсурд. Вистава справді є одночасно і смішною, і філософською.

Герой Делієва – знову той самий бунтар-дурник, якого так полюбили фанати «Маски-шоу». А Яна з дівчинки бешкетниці перетворилася на розкішну діву, яка поступово «перетягує ковдру» на себе.

Отже, One Fool Show – це класична комедія в стилі «німого Маски-шоу», яка виглядає дуже сучасно і свіжо.

21 лютого, 19:00. Концерт «Grande Amore». Культурний центр Уніон

Black Sea Orchestra під керівництвом чарівної Олесі Пістової запрошує на атмосферний вечір, де прозвучать музичні твори, які торкаються душі. Цей концерт — подорож у світ кохання через музику видатних композиторів та музикантів: від магії Астора П’яццоли до хітів Стінга та Елтона Джона.

На вас чекає музика, яка торкається душі: Libertango, Grande amore, Oblivion, Je team, Така як ти та багато інших. Незабутня атмосфера старовинної зали культурного центру Union — ідеальне місце для таких емоційних вечорів.

23 лютого, 15:00. Архпрогулянка «Шедеври». АрхОдеса.



Архітектура різних епох переплітається, створюючи історичну тканину Одеси.

На захоплюючій прогулянці з проєктом «Архітектура Одеси», присвяченій шедеврам одеської архітектури, ми поринемо в історію становлення стилів, появи найвидатніших творів відомих архітекторів.

Під час прогулянки ви під новим кутом поглянемо на Нову біржу, захопитесь готелем Брістоль та Обліковим банком, разглянете палаци Абази та Маразлі.

Побачите будинки найбагатших людей свого часу, Міський Сад, Пале-Рояль та Оперний театр, не оминете Пасаж. Зануритесь в історію творчості найвизначніших одеських архітекторів: від Боффо, Фраполі та Торічеллі до Влодека, Рейнгерця та Мазірова.

Частина коштів з прогулянки піде на підтримку реставраційної майстерні «Тисячі дверей».

23 лютого, 19:00. Шоу «Шпигун». Одеська Філармонія.

Шоу “ШПИГУН” вперше вирушило в тур містами України і дісталося Одеси. Тож на вас чекає неймовірний вечір сповнених інтриг і розслідувань.

Не проґавте можливість провести чудовий вечір у компанії резидентів Stadium Family: Івана Кухарчука, Анастасії Ткаченко, Фіми Константиновського, Сергія Середи, Кирила Ганіна та Андрія Рибака.

До постійних учасників шоу «Шпигун» також долучаться зіркові гості, а, можливо, навіть ви зможете стати повноцінним учасником гри та поринути у шпигунський світ інтриг та загадок.