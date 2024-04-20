Секрети штрих-коду: гарантія якості чи електронний цінник

«Важке дитинство» штрих-коду

Ще 1932 року студент факультету економіки Гарвардського університету Воллес Флінт запропонував «прив’язати» до кожного товару перфокарти. Покупці мали б обирати перфокарти, а менеджер — сканувати їх спеціальним пристроєм. Однак впровадження геніальної ідеї обходилося настільки дорого, що про неї вважали за краще забути.

Через півтора десятка років знову-таки студенти, але цього разу технологічного інституту, запропонували схожу ідею. Вони розробили лінійний штрих-код на основі технології азбуки Морзе. Спочатку штрих-код мав форму кола, а в 1952 році він набув звичного нам вигляду. Щоправда, в комерційних цілях його використали вперше тільки 1974 року — на упаковках жувальної гумки Wrigleys.

Секретний шифр ліній і пробілів

Сьогодні застосовують переважно два типи штрих-кодів:

американський універсальний товарний код UPC, який складається з чорних ліній і 12 цифр;

європейська система кодування EAN, яка складається з 13 цифр.

Кожен із цих кодів застосовується в різних галузях, але найчастіше сьогодні ми можемо побачити європейський код.

Штрих-код являє собою чергування чорних і білих смуг різної ширини, розташованих паралельно одна одній. У кожній комбінації зашифрована певна інформація. Сканер зчитує її і передає на комп’ютер.

Хоча штрих-код сьогодні наносять на будь-які товари, не потрібно надавати йому занадто великого значення — адже це просто інший спосіб маркування продуктів, який використовують замість цінників. Наявність штрих-коду на товарі не гарантує його якість і справжність. І навіть підробка штрих-коду в наш комп’ютерний вік, за словами відомого Остапа Ібрагімовича, це така дрібниця, про яку навіть смішно говорити.

Штрих-код проти QR-коду

Штрих-коди були винайдені задовго до QR-кодів, проте QR-код сьогодні стає набагато популярнішим. Річ у тім, що QR-код містить більше інформації, сканується швидше і простіше. Крім того, в QR-коді можна зашифрувати не тільки інформацію, а й відправити повідомлення або поставити лайк, його можна редагувати, змінювати дизайн.

Якщо штрих-код не збігається з країною-виробником…

У будь-якому магазині нерідко можна побачити товар зі штрих-кодом України — 482, при цьому на пакуванні написано, що виготовлений він, наприклад, у Китаї. Це зовсім не означає, що товар — підробка. Річ у тім, що, найімовірніше, його вироблено на замовлення української торгової марки. А в такому разі право на випуск зазначених товарів належить компанії, яка офіційно зареєстрована в Україні. Відповідно, на товар наноситься і штрих-код нашої країни.

Дізнайся, звідки товар

00-13 — США та Канада

30-37 — Франція

380 — Болгарія

383 — Словенія

385 — Хорватія

400-440 — Німеччина

460-461 — Росія

471 — Тайвань

474 — Естонія

475 — Латвія

477 — Литва

481 — Білорусь

482 — Україна

484 — Молдова

486 — Грузія

489 — Гонконг

45, 49 — Японія

569 — Ісландія

57 — Данія

590 — Польща

599 — Угорщина

619 — Туніс

64 — Фінляндія

690 — Китай

70 — Норвегія

729 — Ізраїль

73 — Швеція

750 — Мексика

759 — Венесуела

76 — Швейцарія

770 — Колумбія

773 — Уругвай

775 — Перу

779 — Аргентина

780 — Чилі

789 — Бразилія

80-83 — Італія

84 — Іспанія

850 — Куба

859 — Чехія та Словаччина

860 — Югославія

869 — Туреччина

87 — Нідерланди

880 — Південна Корея

885 — Таїланд

888 — Сінгапур

90-91 — Нова Зеландія

955 — Малайзія

Як розшифрувати штрих-код?

Що стосується цифр внизу, то вони призначені тільки для людини і несуть таку інформацію: