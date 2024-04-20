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Секрети штрих-коду: гарантія якості чи електронний цінник

Секрети штрих-коду: гарантія якості чи електронний цінник

Нещодавно у світі відзначили день народження штрих-коду, за допомогою якого вдалося автоматизувати багато процесів у торгівлі, спростити та прискорити обслуговування покупців. Розповімо, як з’явився штрих-код, навіщо він потрібен і яку інформацію несе.

«Важке дитинство» штрих-коду

Ще 1932 року студент факультету економіки Гарвардського університету Воллес Флінт запропонував «прив’язати» до кожного товару перфокарти. Покупці мали б обирати перфокарти, а менеджер — сканувати їх спеціальним пристроєм. Однак впровадження геніальної ідеї обходилося настільки дорого, що про неї вважали за краще забути.

Через півтора десятка років знову-таки студенти, але цього разу технологічного інституту, запропонували схожу ідею. Вони розробили лінійний штрих-код на основі технології азбуки Морзе. Спочатку штрих-код мав форму кола, а в 1952 році він набув звичного нам вигляду. Щоправда, в комерційних цілях його використали вперше тільки 1974 року — на упаковках жувальної гумки Wrigleys.

Секретний шифр ліній і пробілів

Сьогодні застосовують переважно два типи штрих-кодів:

  • американський універсальний товарний код UPC, який складається з чорних ліній і 12 цифр;
  • європейська система кодування EAN, яка складається з 13 цифр.

Кожен із цих кодів застосовується в різних галузях, але найчастіше сьогодні ми можемо побачити європейський код.

Штрих-код являє собою чергування чорних і білих смуг різної ширини, розташованих паралельно одна одній. У кожній комбінації зашифрована певна інформація. Сканер зчитує її і передає на комп’ютер.

Хоча штрих-код сьогодні наносять на будь-які товари, не потрібно надавати йому занадто великого значення — адже це просто інший спосіб маркування продуктів, який використовують замість цінників. Наявність штрих-коду на товарі не гарантує його якість і справжність. І навіть підробка штрих-коду в наш комп’ютерний вік, за словами відомого Остапа Ібрагімовича, це така дрібниця, про яку навіть смішно говорити.

Штрих-код проти QR-коду

qr-code

Штрих-коди були винайдені задовго до QR-кодів, проте QR-код сьогодні стає набагато популярнішим. Річ у тім, що QR-код містить більше інформації, сканується швидше і простіше. Крім того, в QR-коді можна зашифрувати не тільки інформацію, а й відправити повідомлення або поставити лайк, його можна редагувати, змінювати дизайн.

Якщо штрих-код не збігається з країною-виробником…

У будь-якому магазині нерідко можна побачити товар зі штрих-кодом України — 482, при цьому на пакуванні написано, що виготовлений він, наприклад, у Китаї. Це зовсім не означає, що товар — підробка. Річ у тім, що, найімовірніше, його вироблено на замовлення української торгової марки. А в такому разі право на випуск зазначених товарів належить компанії, яка офіційно зареєстрована в Україні. Відповідно, на товар наноситься і штрих-код нашої країни.

Дізнайся, звідки товар

  • 00-13 — США та Канада
  • 30-37 — Франція
  • 380 — Болгарія
  • 383 — Словенія
  • 385 — Хорватія
  • 400-440 — Німеччина
  • 460-461 — Росія
  • 471 — Тайвань
  • 474 — Естонія
  • 475 — Латвія
  • 477 — Литва
  • 481 — Білорусь
  • 482 — Україна
  • 484 — Молдова
  • 486 — Грузія
  • 489 — Гонконг
  • 45, 49 — Японія
  • 569 — Ісландія
  • 57 — Данія
  • 590 — Польща
  • 599 — Угорщина
  • 619 — Туніс
  • 64 — Фінляндія
  • 690 — Китай
  • 70 — Норвегія
  • 729 — Ізраїль
  • 73 — Швеція
  • 750 — Мексика
  • 759 — Венесуела
  • 76 — Швейцарія
  • 770 — Колумбія
  • 773 — Уругвай
  • 775 — Перу
  • 779 — Аргентина
  • 780 — Чилі
  • 789 — Бразилія
  • 80-83 — Італія
  • 84 — Іспанія
  • 850 — Куба
  • 859 — Чехія та Словаччина
  • 860 — Югославія
  • 869 — Туреччина
  • 87 — Нідерланди
  • 880 — Південна Корея
  • 885 — Таїланд
  • 888 — Сінгапур
  • 90-91 — Нова Зеландія
  • 955 — Малайзія

Як розшифрувати штрих-код?

Що стосується цифр внизу, то вони призначені тільки для людини і несуть таку інформацію:

  • перші дві-три цифри — код країни-виробника;
  • наступні п’ять цифр — код підприємства-виробника або продавця;
  • п’ять цифр за ними — інформація про товар: 1-ша цифра — найменування товару, 2-га цифра — споживчі властивості, 3-тя цифра — розмір або вага, 4-та цифра — склад, 5-та цифра — колір;
  • остання цифра називається контрольною — її використовують для перевірки правильності зчитування коду сканером. Дуже рідко в кінці можна побачити ще одну цифру — знак товару.
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Ирина Сорокина ПРОФІЛЬ
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