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Секреты штрих-кода: гарантия качества или электронный ценник

Секреты штрих-кода: гарантия качества или электронный ценник

Недавно в мире отметили день рождения штрих-кода, с помощью которого удалось автоматизировать многие процессы в торговле, упростить и ускорить обслуживание покупателей. Расскажем, как появился штрих-код, зачем он нужен и какую информацию несет.

«Трудное детство» штрих-кода

Еще в 1932 году студент факультета экономики Гарвардского университета Уоллес Флинт предложил «привязать» к каждому товару перфокарты. Покупатели должны были бы выбирать перфокарты, а менеджер — сканировать их специальным устройством. Однако внедрение гениальной идеи обходилось настолько дорого, что о ней предпочли забыть.

Через полтора десятка лет опять-таки студенты, но на сей раз технологического института, предложили похожую идею. Они разработали линейный штрих-код на основе технологии азбуки Морзе. Сначала штрих-код имел форму окружности, а в 1952 году он приобрел привычный нам вид. Правда, в коммерческих целях его использовали впервые только в 1974 году — на упаковках жевательной резинки Wrigleys.

Секретный шифр линий и пробелов

Сегодня применяются в основном два типа штрих-кодов:

  • американский универсальный товарный код UPC, который состоит из черных линий и 12 цифр;
  • европейская система кодирования EAN, которая состоит из 13 цифр.

Каждый из этих кодов применяется в различных областях, но чаще всего сегодня мы можем увидеть европейский код.

Штрих-код представляет собой чередование черных и белых полос разной ширины, расположенных параллельно друг другу. В каждой комбинации зашифрована определенная информация. Сканер считывает ее и передает на компьютер.

Хотя штрих-код сегодня наносят на любые товары, не нужно придавать ему слишком большого значения — ведь это просто другой способ маркировки продуктов, который используют вместо ценников. Наличие штрих-кода на товаре не гарантирует его качество и подлинность. И даже подделка штрих-кода в наш компьютерный век, по словам небезызвестного Остапа Ибрагимовича, это такой пустяк, о котором даже смешно говорить.

Штрих-код против QR-кода

qr-code

Штрих-коды были изобретены задолго до QR-кодов, тем не менее QR-код сегодня становится намного популярнее. Дело в том, что QR-код содержит больше информации, сканируется быстрее и проще. Кроме того, в QR-коде можно зашифровать не только информацию, но и отправить сообщение или поставить лайк, его можно редактировать, менять дизайн.

Если штрих-код не совпадает со страной-производителем…

В любом магазине нередко можно увидеть товар со штрих-кодом Украины — 482, при этом на упаковке написано, что произведен он, к примеру, в Китае. Это вовсе не означает, что товар — подделка. Дело в том, что, вероятнее всего, он произведен по заказу украинской торговой марки. А в таком случае право на выпуск указанных товаров принадлежит компании, которая официально зарегистрирована в Украине. Соответственно, на товар наносится и штрих-код нашей страны.

Узнай, откуда товар

  • 00-13 — США и Канада
  • 30-37 — Франция
  • 380 — Болгария
  • 383 — Словения
  • 385 — Хорватия
  • 400-440 — Германия
  • 460-461 — Россия
  • 471 — Тайвань
  • 474 — Эстония
  • 475 — Латвия
  • 477 — Литва
  • 481 — Беларусь
  • 482  — Украина
  • 484 — Молдова
  • 486 — Грузия
  • 489 — Гонконг
  • 45, 49 —  Япония
  • 569 — Исландия
  • 57 — Дания
  • 590 — Польша
  • 599 — Венгрия
  • 619 — Тунис
  • 64 — Финляндия
  • 690 — Китай
  • 70 — Норвегия
  • 729 — Израиль
  • 73 — Швеция
  • 750 — Мексика
  • 759 — Венесуэла
  • 76 — Швейцария
  • 770  — Колумбия
  • 773 — Уругвай
  • 775 — Перу
  • 779  — Аргентина
  • 780 — Чили
  • 789 — Бразилия
  • 80-83 — Италия
  • 84 — Испания
  • 850 — Куба
  • 859 — Чехия и Словакия
  • 860 — Югославия
  • 869  — Турция
  • 87 — Нидерланды
  • 880 — Южная Корея
  • 885 — Таиланд
  • 888 — Сингапур
  • 90-91 — Новая Зеландия
  • 955 — Малайзия

Как расшифровать штрих-код?

Что касается цифр внизу, то они предназначены только для человека и несут следующую информацию:

  • первые две-три цифры — код страны-производителя;
  • следующие пять цифр — код предприятия-изготовителя или продавца;
  • пять цифр за ними — информация о товаре: 1-я цифра — наименование товара, 2-я цифра — потребительские свойства, 3-я цифра — размер или вес, 4-я цифра — состав, 5-я цифра — цвет;
  • последняя цифра называется контрольной — ее используют для проверки правильности считывания кода сканером. Очень редко в конце можно увидеть еще одну цифру — знак товара.
Фото аватара
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ
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