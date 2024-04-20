Секреты штрих-кода: гарантия качества или электронный ценник

Недавно в мире отметили день рождения штрих-кода, с помощью которого удалось автоматизировать многие процессы в торговле, упростить и ускорить обслуживание покупателей. Расскажем, как появился штрих-код, зачем он нужен и какую информацию несет.
«Трудное детство» штрих-кода
Еще в 1932 году студент факультета экономики Гарвардского университета Уоллес Флинт предложил «привязать» к каждому товару перфокарты. Покупатели должны были бы выбирать перфокарты, а менеджер — сканировать их специальным устройством. Однако внедрение гениальной идеи обходилось настолько дорого, что о ней предпочли забыть.
Через полтора десятка лет опять-таки студенты, но на сей раз технологического института, предложили похожую идею. Они разработали линейный штрих-код на основе технологии азбуки Морзе. Сначала штрих-код имел форму окружности, а в 1952 году он приобрел привычный нам вид. Правда, в коммерческих целях его использовали впервые только в 1974 году — на упаковках жевательной резинки Wrigleys.
Секретный шифр линий и пробелов
Сегодня применяются в основном два типа штрих-кодов:
- американский универсальный товарный код UPC, который состоит из черных линий и 12 цифр;
- европейская система кодирования EAN, которая состоит из 13 цифр.
Каждый из этих кодов применяется в различных областях, но чаще всего сегодня мы можем увидеть европейский код.
Штрих-код представляет собой чередование черных и белых полос разной ширины, расположенных параллельно друг другу. В каждой комбинации зашифрована определенная информация. Сканер считывает ее и передает на компьютер.
Хотя штрих-код сегодня наносят на любые товары, не нужно придавать ему слишком большого значения — ведь это просто другой способ маркировки продуктов, который используют вместо ценников. Наличие штрих-кода на товаре не гарантирует его качество и подлинность. И даже подделка штрих-кода в наш компьютерный век, по словам небезызвестного Остапа Ибрагимовича, это такой пустяк, о котором даже смешно говорить.
Штрих-код против QR-кода
Штрих-коды были изобретены задолго до QR-кодов, тем не менее QR-код сегодня становится намного популярнее. Дело в том, что QR-код содержит больше информации, сканируется быстрее и проще. Кроме того, в QR-коде можно зашифровать не только информацию, но и отправить сообщение или поставить лайк, его можно редактировать, менять дизайн.
Если штрих-код не совпадает со страной-производителем…
В любом магазине нередко можно увидеть товар со штрих-кодом Украины — 482, при этом на упаковке написано, что произведен он, к примеру, в Китае. Это вовсе не означает, что товар — подделка. Дело в том, что, вероятнее всего, он произведен по заказу украинской торговой марки. А в таком случае право на выпуск указанных товаров принадлежит компании, которая официально зарегистрирована в Украине. Соответственно, на товар наносится и штрих-код нашей страны.
Узнай, откуда товар
- 00-13 — США и Канада
- 30-37 — Франция
- 380 — Болгария
- 383 — Словения
- 385 — Хорватия
- 400-440 — Германия
- 460-461 — Россия
- 471 — Тайвань
- 474 — Эстония
- 475 — Латвия
- 477 — Литва
- 481 — Беларусь
- 482 — Украина
- 484 — Молдова
- 486 — Грузия
- 489 — Гонконг
- 45, 49 — Япония
- 569 — Исландия
- 57 — Дания
- 590 — Польша
- 599 — Венгрия
- 619 — Тунис
- 64 — Финляндия
- 690 — Китай
- 70 — Норвегия
- 729 — Израиль
- 73 — Швеция
- 750 — Мексика
- 759 — Венесуэла
- 76 — Швейцария
- 770 — Колумбия
- 773 — Уругвай
- 775 — Перу
- 779 — Аргентина
- 780 — Чили
- 789 — Бразилия
- 80-83 — Италия
- 84 — Испания
- 850 — Куба
- 859 — Чехия и Словакия
- 860 — Югославия
- 869 — Турция
- 87 — Нидерланды
- 880 — Южная Корея
- 885 — Таиланд
- 888 — Сингапур
- 90-91 — Новая Зеландия
- 955 — Малайзия
Как расшифровать штрих-код?
Что касается цифр внизу, то они предназначены только для человека и несут следующую информацию:
- первые две-три цифры — код страны-производителя;
- следующие пять цифр — код предприятия-изготовителя или продавца;
- пять цифр за ними — информация о товаре: 1-я цифра — наименование товара, 2-я цифра — потребительские свойства, 3-я цифра — размер или вес, 4-я цифра — состав, 5-я цифра — цвет;
- последняя цифра называется контрольной — ее используют для проверки правильности считывания кода сканером. Очень редко в конце можно увидеть еще одну цифру — знак товара.