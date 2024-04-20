Секреты штрих-кода: гарантия качества или электронный ценник

«Трудное детство» штрих-кода

Еще в 1932 году студент факультета экономики Гарвардского университета Уоллес Флинт предложил «привязать» к каждому товару перфокарты. Покупатели должны были бы выбирать перфокарты, а менеджер — сканировать их специальным устройством. Однако внедрение гениальной идеи обходилось настолько дорого, что о ней предпочли забыть.

Через полтора десятка лет опять-таки студенты, но на сей раз технологического института, предложили похожую идею. Они разработали линейный штрих-код на основе технологии азбуки Морзе. Сначала штрих-код имел форму окружности, а в 1952 году он приобрел привычный нам вид. Правда, в коммерческих целях его использовали впервые только в 1974 году — на упаковках жевательной резинки Wrigleys.

Секретный шифр линий и пробелов

Сегодня применяются в основном два типа штрих-кодов:

американский универсальный товарный код UPC, который состоит из черных линий и 12 цифр;

европейская система кодирования EAN, которая состоит из 13 цифр.

Каждый из этих кодов применяется в различных областях, но чаще всего сегодня мы можем увидеть европейский код.

Штрих-код представляет собой чередование черных и белых полос разной ширины, расположенных параллельно друг другу. В каждой комбинации зашифрована определенная информация. Сканер считывает ее и передает на компьютер.

Хотя штрих-код сегодня наносят на любые товары, не нужно придавать ему слишком большого значения — ведь это просто другой способ маркировки продуктов, который используют вместо ценников. Наличие штрих-кода на товаре не гарантирует его качество и подлинность. И даже подделка штрих-кода в наш компьютерный век, по словам небезызвестного Остапа Ибрагимовича, это такой пустяк, о котором даже смешно говорить.

Штрих-код против QR-кода

Штрих-коды были изобретены задолго до QR-кодов, тем не менее QR-код сегодня становится намного популярнее. Дело в том, что QR-код содержит больше информации, сканируется быстрее и проще. Кроме того, в QR-коде можно зашифровать не только информацию, но и отправить сообщение или поставить лайк, его можно редактировать, менять дизайн.

Если штрих-код не совпадает со страной-производителем…

В любом магазине нередко можно увидеть товар со штрих-кодом Украины — 482, при этом на упаковке написано, что произведен он, к примеру, в Китае. Это вовсе не означает, что товар — подделка. Дело в том, что, вероятнее всего, он произведен по заказу украинской торговой марки. А в таком случае право на выпуск указанных товаров принадлежит компании, которая официально зарегистрирована в Украине. Соответственно, на товар наносится и штрих-код нашей страны.

Узнай, откуда товар

00-13 — США и Канада

30-37 — Франция

380 — Болгария

383 — Словения

385 — Хорватия

400-440 — Германия

460-461 — Россия

471 — Тайвань

474 — Эстония

475 — Латвия

477 — Литва

481 — Беларусь

482 — Украина

484 — Молдова

486 — Грузия

489 — Гонконг

45, 49 — Япония

569 — Исландия

57 — Дания

590 — Польша

599 — Венгрия

619 — Тунис

64 — Финляндия

690 — Китай

70 — Норвегия

729 — Израиль

73 — Швеция

750 — Мексика

759 — Венесуэла

76 — Швейцария

770 — Колумбия

773 — Уругвай

775 — Перу

779 — Аргентина

780 — Чили

789 — Бразилия

80-83 — Италия

84 — Испания

850 — Куба

859 — Чехия и Словакия

860 — Югославия

869 — Турция

87 — Нидерланды

880 — Южная Корея

885 — Таиланд

888 — Сингапур

90-91 — Новая Зеландия

955 — Малайзия

Как расшифровать штрих-код?

Что касается цифр внизу, то они предназначены только для человека и несут следующую информацию: