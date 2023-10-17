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Розмовний клуб, виставка, творчий вечір: безплатні події в Одесі 17-19 жовтня

Розмовний клуб, виставка, творчий вечір: безплатні події в Одесі 17-19 жовтня

Просто вау події відбудуться в Одесі цього тижня!  
У вівторок одеситів запрошують долучитися до філософської бесіди з Сергієм Жаданом, істориками та видавцями на тему щастя та його образі в культурі. Тих, хто не любить розмов пропонуємо відвідати відкриття виставки колажів та концерт до Днів пам’яті Еміля Гілельса. Відпочивайте красиво та із користю! 

Що: Дні пам’яті Гілельса
Де: Футуристів 1/ 4, Музична школа N1
Коли: 17-19 жовтня
https://www.facebook.com/photo/?fbid=814054047387057&set=a.529102379215560 

Дні пам'яті Гілельса

Що: Розмова про Сковороду і про щастя відбудеться в Одесі
Де: Софіївська, 5-а, ОНХМ
Коли: 17 жовтня, 16:00
Реєстрація:  https://forms.gle/uH8wU11kastPBkuq8
https://fb.me/e/92y7XX3p5  

розмова про Сковороду

Що: Відкриття виставки “Колаж-асамбляж”
Де: Міський сад, галерея ArtOdesa
Коли: 17 жовтня, 17:00
https://fb.me/e/3VDNaoKkX 

виставка

Що: Мовно-літературна вітальня “Дивослово”
Де: Філатова, 1, читальна зала Одеської наукової бібліотеки
Коли: 18 жовтня, 11:00
https://fb.me/e/4KqNHYE9G 

Дивослово

Що: Творчий вечір В’ячеслава Слісарчука
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 18 жовтня, 16:00
https://fb.me/e/1y029wVZZ 

Творчий вечір

Що: Засідання краєзнавчого клубу “Така різна Одеса”
Де: Ніжинська 77/79, Beit Grand
Коли: 18 жовтня, 16:00
https://www.facebook.com/photo/?fbid=718052723687467&set=a.478472770978798 

така різна Одеса

Що: Розмовний клуб “Мистецтво робити компліменти”
Де: вул. Грецька, 1-а, American House
Коли: 19 жовтня, 18:30
Реєстрація за посиланням: https://bit.ly/3tstKwT
https://fb.me/e/13j9F6EET 

Розмова про компліменти

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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ

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