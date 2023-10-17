Розмовний клуб, виставка, творчий вечір: безплатні події в Одесі 17-19 жовтня

Що: Дні пам’яті Гілельса

Де: Футуристів 1/ 4, Музична школа N1

Коли: 17-19 жовтня

https://www.facebook.com/photo/?fbid=814054047387057&set=a.529102379215560

Що: Розмова про Сковороду і про щастя відбудеться в Одесі

Де: Софіївська, 5-а, ОНХМ

Коли: 17 жовтня, 16:00

Реєстрація: https://forms.gle/uH8wU11kastPBkuq8

https://fb.me/e/92y7XX3p5

Що: Відкриття виставки “Колаж-асамбляж”

Де: Міський сад, галерея ArtOdesa

Коли: 17 жовтня, 17:00

https://fb.me/e/3VDNaoKkX

Що: Мовно-літературна вітальня “Дивослово”

Де: Філатова, 1, читальна зала Одеської наукової бібліотеки

Коли: 18 жовтня, 11:00

https://fb.me/e/4KqNHYE9G

Що: Творчий вечір В’ячеслава Слісарчука

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 18 жовтня, 16:00

https://fb.me/e/1y029wVZZ

Що: Засідання краєзнавчого клубу “Така різна Одеса”

Де: Ніжинська 77/79, Beit Grand

Коли: 18 жовтня, 16:00

https://www.facebook.com/photo/?fbid=718052723687467&set=a.478472770978798

Що: Розмовний клуб “Мистецтво робити компліменти”

Де: вул. Грецька, 1-а, American House

Коли: 19 жовтня, 18:30

Реєстрація за посиланням: https://bit.ly/3tstKwT

https://fb.me/e/13j9F6EET