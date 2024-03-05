Революція в морській навігації: 144 роки від народження одесита, який створив систему виявлення кораблів

Сергій Бернштейн народився 5 березня 1880 року в Одесі. Освіту він здобув за кордоном. Пропрацював у різних країнах, а після повернення на батьківщину був змушений почати працювати в Харкові через відмову на роботу в Москві. Він став одним із перших радянських академіків, привертаючи увагу відомих математиків своїм ім’ям і проводячи доповіді в різних навчальних закладах Європи.

На початку війни Бернштейн розпочав розробку методів точного визначення місцезнаходження кораблів у морі з використанням радіохвиль. Під його керівництвом група вчених Математичного інституту Академії наук СРСР у квітні 1942 року розробила перші таблиці для визначення радіопеленга суден, що призвело до несподівано успішних результатів. Завдяки цій роботі прискорилися штурманські розрахунки вдесятеро, що дало змогу морякам оперативно орієнтуватися і прокладати маршрути, а командуванню флоту — швидко ухвалювати рішення. Цей внесок у мистецтво навігації врятував безліч людських життів і приніс величезної користі.

Розробка Сергія Бернштейна допомогла врятувати безліч життів, а наші моряки отримали значну перевагу над противником завдяки його зусиллям. В історії він залишився як людина, яка за допомогою математики, допомогла здобути перемогу над ворогом.