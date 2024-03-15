Прогулянки містом і день народження Ейнштейна: топ-5 подій цих вихідних в Одесі

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16 березня, 14:00 – Арх прогулянка по санаторію Чкалова і Ботанічному саду

Прогулянка для мисливців на гарні місця: атмосферний Французький бульвар, захоплююча історія одеських сімей та їх маєтків, що розташовувалися на території сучасного санаторія ім. Чкалова.

Щоб повною мірою насолодитися прекрасною погодою осені — завітаємо до ботанічного саду, який зберіг історичні павільйони. Після прогулянки зможете залишитись, щоб погуляти по саду і зробити собі гарні фотографії.

На прогулянці познайомимося з наймальовничішими та найкрасивішими дачами, серед яких – дачі Шехтер, Ашкеназі та оранжерея Маразлі. Поговоримо про історію цих сімейств, про формування самого Французького бульвару, який у минулому називався Малофонтанською дорогою. І, звичайно, робитимемо стоп-кадри – восени Французький бульвар як ніколи гарний!

16 березня, 16:00 – Як співає весна. Центр болгарської культури

Spring Sounds або як співає весна В програмі прозвучать відомі музичні твори з весняним настроєм. Тріо бандуристок “Мальви” у складі якого заслужена діячка иастецтв України Ніна Морозевич, заслужена артистка України Галина Сукенник, лауреатка міжнародних конкурсів Тетяна Васильців. Заслужена артистка України Діана Гульцова (фортепіано), лауреати міжнародних конкурсів Юлія Бут-Гусаїм (сопрано), Максим Танькут (тенор), Артем Грахно (баритон), Микола Самсонов (акордеон), Іван Косинець (гитара). Концертмейстерка Анастасія Северюхіна.

16 березня, 16:00 – Екскурсія будівлею UNION

Колись концертна зала «Уніон», нині Міжнародний культурний центр UNION, що має дивовижну історію.

Тут можна побачити старовинну архітектуру та розкіш минулих часів, зунуритися у мистецтво та почути цікаві історії та легенди будівлі що побудована більше 120 років тому.

Разом з гідом ви побачите всі цікавинки сучасного UNION та доторкнетеся до таємничого минулого, щоб відкрити для себе нову сторінку історії Одеси.

16 березня, 18:00 – День народження Ейнштейна. Одеський планетарій

Міжнародний день планетаріїв та 145 років зі дня народження Альберта Ейнштейна. Ви дізнаєтесь, який голос у чорних дір. На вас чекає подорож зоряним небом та у часі на куполі планетарію, знайомство з сузір’ями, зіркам, перегляд повно купольного фільму.

А ще буде екскурсія галереєю астрономічної обсерваторії та космічними експонатами та знайомство зі старовинним телескопо «КУК» астрономічної обсерваторії.

16 березня, 19:00 – Великий український стендап. Обласна філармонія

Великий десант стендап-артистів в Одесі. Антон Тимошенко – зірка українського стендапу, резидент клубу «Підпільний Stand Up».

Слава Бу- харизматичний стендап-комік із яскравим почуттям гумору.

Ганна Кочегура – досвідчена гумористка у жанрі стендап, яка з легкістю обертає проблеми на посмішки.

Олександр Терен. Після ампутації та встановлення протезів 26-річний Сашко не зачинився вдома, а став жити на повну. «Терен» на власному прикладі хоче донести до кожного пораненого воїна, що життя продовжується. Так, воно зовсім інше, але від цього не менш прекрасне.