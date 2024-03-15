Новости Одессы и Одесской области

Прогулки по городу и день рождения Эйнштейна: топ-5 событий этих выходных в Одессе

Прогулки по городу и день рождения Эйнштейна: топ-5 событий этих выходных в Одессе

Все топ-5 событий, которые мы отобрали для вас должны состоятся 16 марта. Но нелюди продолжают убивать и калечить наших людей, поэтому в субботу будет объявлен траур. И запланированные события могут отменить или перенести. Подробности можно узнать у организаторов.

Бесплатные, но не менее интересные события ищите здесь 

16 марта, 14:00Архпрогулка по санаторию Чкалова и Ботаническому саду

Прогулка для охотников на красивые места: атмосферный Французский бульвар, увлекательная история одесских семей и их имений, располагавшихся на территории современного санатория им. Чкалова.
Чтобы в полной мере насладиться прекрасной погодой осени — посетим ботанический сад, который сохранил исторические павильоны. После прогулки сможете остаться, чтобы погулять по саду и сделать себе красивые фотографии.

На прогулке познакомимся с самыми живописными и красивыми дачами, среди которых — дачи Шехтер, Ашкенази и оранжерея Маразли. Поговорим об истории этих семейств, о формировании самого Французского бульвара, который в прошлом назывался Малофонтанской дорогой. И, конечно, будем делать стоп-кадры — осенью Французский бульвар как никогда красив!

16 марта, 16:00Как поет весна. Центр болгарской культуры

Spring Sounds или как поет весна В программе прозвучат известные музыкальные произведения с весенним настроением. Трио бандуристок «Мальвы» в составе которого заслуженная деятельница иастецтв Украины Нина Морозевич, заслуженная артистка Украины Галина Сукенник, лауреат международных конкурсов Татьяна Васильцив. Заслуженная артистка Украины Диана Гульцова (фортепиано), лауреаты международных конкурсов Юлия Бут-Гусаим (сопрано), Максим Танькут (тенор), Артем Грахно (баритон), Николай Самсонов (аккордеон), Иван Косинец (гитара). Концертмейстер Анастасия Северюхина.

16 марта, 16:00 — Экскурсия по зданию UNION 

Когда-то концертный зал «Унион», ныне Международный культурный центр UNION, имеет удивительную историю.

Здесь можно увидеть старинную архитектуру и роскошь прошлых времен, погрузиться в искусство и услышать интересные истории и легенды здания построенного более 120 лет назад.
Вместе с гидом вы увидите все интересности современного UNION и прикоснетесь к таинственному прошлому, чтобы открыть для себя новую страницу истории Одессы.

16 марта, 18:00День рождения Эйнштейна. Одесский планетарий

Международный день планетариев и 145 лет со дня рождения Альберта Эйнштейна. Вы узнаете, какой голос у черных дыр. Вас ждет путешествие по звездному небу и во времени на куполе планетария, знакомство с созвездиями, звездам, просмотр полнокупольного фильма. А еще будет экскурсия галереей астрономической обсерватории и космическими экспонатами и знакомство со старинным телескопом «КУК» астрономической обсерватории.

16 марта, 19:00Большой украинский стендап. Областная филармония 

Большой десант стендап-артистов в Одессе. Антон Тимошенко — звезда украинского стендапа, резидент клуба «Подпольный Stand Up».

Слава Бу- харизматичный стендап-комик с ярким чувством юмора.

Анна Кочегура — опытная юмористка в жанре стендап, которая с легкостью обращает проблемы на улыбки.

Александр Терен. После ампутации и установки протезов 26-летний Саша не закрылся дома, а стал жить на полную. «Терен» на собственном примере хочет донести до каждого раненого воина, что жизнь продолжается. Да, она совсем другая, но от этого не менее прекрасная.

Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua