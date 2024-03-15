Прогулки по городу и день рождения Эйнштейна: топ-5 событий этих выходных в Одессе

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16 марта, 14:00 — Архпрогулка по санаторию Чкалова и Ботаническому саду

Прогулка для охотников на красивые места: атмосферный Французский бульвар, увлекательная история одесских семей и их имений, располагавшихся на территории современного санатория им. Чкалова.

Чтобы в полной мере насладиться прекрасной погодой осени — посетим ботанический сад, который сохранил исторические павильоны. После прогулки сможете остаться, чтобы погулять по саду и сделать себе красивые фотографии.

На прогулке познакомимся с самыми живописными и красивыми дачами, среди которых — дачи Шехтер, Ашкенази и оранжерея Маразли. Поговорим об истории этих семейств, о формировании самого Французского бульвара, который в прошлом назывался Малофонтанской дорогой. И, конечно, будем делать стоп-кадры — осенью Французский бульвар как никогда красив!

16 марта, 16:00 — Как поет весна. Центр болгарской культуры

Spring Sounds или как поет весна В программе прозвучат известные музыкальные произведения с весенним настроением. Трио бандуристок «Мальвы» в составе которого заслуженная деятельница иастецтв Украины Нина Морозевич, заслуженная артистка Украины Галина Сукенник, лауреат международных конкурсов Татьяна Васильцив. Заслуженная артистка Украины Диана Гульцова (фортепиано), лауреаты международных конкурсов Юлия Бут-Гусаим (сопрано), Максим Танькут (тенор), Артем Грахно (баритон), Николай Самсонов (аккордеон), Иван Косинец (гитара). Концертмейстер Анастасия Северюхина.

16 марта, 16:00 — Экскурсия по зданию UNION

Когда-то концертный зал «Унион», ныне Международный культурный центр UNION, имеет удивительную историю.

Здесь можно увидеть старинную архитектуру и роскошь прошлых времен, погрузиться в искусство и услышать интересные истории и легенды здания построенного более 120 лет назад.

Вместе с гидом вы увидите все интересности современного UNION и прикоснетесь к таинственному прошлому, чтобы открыть для себя новую страницу истории Одессы.

16 марта, 18:00 — День рождения Эйнштейна. Одесский планетарий

Международный день планетариев и 145 лет со дня рождения Альберта Эйнштейна. Вы узнаете, какой голос у черных дыр. Вас ждет путешествие по звездному небу и во времени на куполе планетария, знакомство с созвездиями, звездам, просмотр полнокупольного фильма. А еще будет экскурсия галереей астрономической обсерватории и космическими экспонатами и знакомство со старинным телескопом «КУК» астрономической обсерватории.

16 марта, 19:00 — Большой украинский стендап. Областная филармония

Большой десант стендап-артистов в Одессе. Антон Тимошенко — звезда украинского стендапа, резидент клуба «Подпольный Stand Up».

Слава Бу- харизматичный стендап-комик с ярким чувством юмора.

Анна Кочегура — опытная юмористка в жанре стендап, которая с легкостью обращает проблемы на улыбки.

Александр Терен. После ампутации и установки протезов 26-летний Саша не закрылся дома, а стал жить на полную. «Терен» на собственном примере хочет донести до каждого раненого воина, что жизнь продолжается. Да, она совсем другая, но от этого не менее прекрасная.