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Біля Одеси на міні підірвався турецький крейсер: що сталося 109 років тому

Біля Одеси на міні підірвався турецький крейсер: що сталося 109 років тому

3 квітня 1915 року, під час Першої світової війни, біля берегів Одеси на міні підірвався турецький крейсер «Меджідіє». Він разом з іншими турецькими кораблями та під прикриттям двох німецьких крейсерів мав обстріляти Одесу. Але через морську міну ворожі плани зірвалися.

У перший день квітня турецьке командування відправило до одеського берега кілька кораблів — крейсери «Меджидіє», «Хамідіє» і чотири есмінці. Допомагали турецькій стороні німецькі крейсери «Гебен» і «Бреслау». Завданням цієї невеликої флотилії був обстріл Одеси, оскільки в місті, за даними турецької розвідки, зосередилися транспорти для десантної операції в районі Босфору.

Близько сьомої години ранку 3 квітня турецькі кораблі почали підготовку до обстрілу. Однак «Меджідіє», який був озброєний десятьма 130-міліметровими гарматами, несподівано наскочив на міну, підірвався і став тонути. Корабель почав занурюватися у воду носом, і командир змушений був посадити його носовою частиною на мілину Одеської банки. Становище крейсера було абсолютно безнадійним, і турецькі моряки, перш ніж покинути судно, забрали секретні документи і гроші, зіпсували знаряддя і знищили радіостанцію. 

З Приморського бульвару добре проглядався напівзатоплений крейсер, на поверхні води було видно тільки щогли, труби і містки. На бульварі зібралися тисячі одеситів, які в бінокль могли чітко бачити всю картину, одеські ж газети вибухнули захопленими статтями.

Наступного дня після аварії, 4 квітня, одеське судно з тральщиками підійшло до «Меджідіє», на якому підняли Андріївський прапор замість турецького. Затонулий корабель піднімали два місяці. Щоб убезпечити людей, які проводили роботи, було виставлено додаткове мінне загородження і задіяно два судна, які патрулювали акваторію. Після ремонту турецький корабель увійшов до складу флоту під назвою «Прут». У 1918 році він був захоплений німецькими військами і повернутий Туреччині.  

Джерела: grad.ua, researchgate.net

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Ирина Сорокина ПРОФІЛЬ
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