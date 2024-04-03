Біля Одеси на міні підірвався турецький крейсер: що сталося 109 років тому

У перший день квітня турецьке командування відправило до одеського берега кілька кораблів — крейсери «Меджидіє», «Хамідіє» і чотири есмінці. Допомагали турецькій стороні німецькі крейсери «Гебен» і «Бреслау». Завданням цієї невеликої флотилії був обстріл Одеси, оскільки в місті, за даними турецької розвідки, зосередилися транспорти для десантної операції в районі Босфору.

Близько сьомої години ранку 3 квітня турецькі кораблі почали підготовку до обстрілу. Однак «Меджідіє», який був озброєний десятьма 130-міліметровими гарматами, несподівано наскочив на міну, підірвався і став тонути. Корабель почав занурюватися у воду носом, і командир змушений був посадити його носовою частиною на мілину Одеської банки. Становище крейсера було абсолютно безнадійним, і турецькі моряки, перш ніж покинути судно, забрали секретні документи і гроші, зіпсували знаряддя і знищили радіостанцію.

З Приморського бульвару добре проглядався напівзатоплений крейсер, на поверхні води було видно тільки щогли, труби і містки. На бульварі зібралися тисячі одеситів, які в бінокль могли чітко бачити всю картину, одеські ж газети вибухнули захопленими статтями.

Наступного дня після аварії, 4 квітня, одеське судно з тральщиками підійшло до «Меджідіє», на якому підняли Андріївський прапор замість турецького. Затонулий корабель піднімали два місяці. Щоб убезпечити людей, які проводили роботи, було виставлено додаткове мінне загородження і задіяно два судна, які патрулювали акваторію. Після ремонту турецький корабель увійшов до складу флоту під назвою «Прут». У 1918 році він був захоплений німецькими військами і повернутий Туреччині.

Джерела: grad.ua, researchgate.net