Одеський Новий базар під кінець року: тривога, цукеркова валіза та пошуки зеленого Дракона

«Буду посміхатись!»

Хтось — просто за продуктами, хтось — за подарунками, хтось — щоб просто пройтись. Бо ж це старенький наш Новий, така в нього характерна риса, нагадаю: по ньому ще й прогулюються, тут п’ють каву і розмовляють.

Лунає повітряна тривога. Люди звично хапаються за мобільники. Лунає: «Це знов клятий (було, звісно, вжито не «клятий», а зовсім інше слово) МІГ».

— Мало нам минулої «веселої шахедної нічки», — каже вголос жіночка.

— Так, починається!.. Не можна купляти подарунки в такому настрої. На користь не підуть. Я сьогодні ще зранку вирішила: що якщо ще жива, то треба посміхатись. Цілий день посміхатись буду, — каже її подруга.

— Ага, а завтра?..

— Завтра буде завтра!..

Прислухаюсь до «психологічної бесіди на воєнному стані», згадую, як рік тому, також наприкінці року вивчала передноворічний асортимент на Новому і настрій одеситів…

Висновок: майже дежавю…

Мандарини чи цукерки?

…Жінка питає в маленького сина:

— Мандарини чи цукерки?

Хлопчик видає одразу «одним списком»:

— Мандарини, цукерки, костюм Санти та зеленого Дракончика.

— Не забагато? Де я тобі Дракона зеленого знайду? І навіщо?

Хлопчик намагається відстояти усі свої бажання… Сподобалось мені це: «Без Зеленого Дракона Новий рік зустрічати не буду!».

Лунає: «Відбій повітряної тривоги»!..

Витвори солодкої майстрині

…Щодо цукерок і солодких наборів на Новий рік… Звісно, наборів безліч. Але ж ми на Новому. Милуюсь цукерковими букетами, що красуються як на виставці. Виявляється, цю красу виготовляє майстриня Неля, а торгує її мама.

— Ви так дивитесь, немов вперше бачите. Це ж витвори Нелі!..

Як я їх раніше не бачила? Чи уваги не звертала?.. І цукеркові букети, і сумочки, навіть валіза… Це ж треба!.. І все прикрашено у новорічному стилі — яскраво, зі смаком. Наче перед вами — саме свято у різних образах.

— Моя дочка інколи навіть серед ночі просинається і малює майбутній цукерковий витвір! — з гордістю розказує продавчиня…

О, ці новорічні витвори для підняття настрою!.. Так, і тривожно, і неймовірно красиво. Хтось так свою вітрину прикрасив, що хочеться біля неї Новий рік зустрічати. А хтось шуткує за допомогою напису на «банальній» вивісці…

До речі, відшукати у магазинчиках на Новому можна все. Навіть зеленого Дракона.

От лише б тільки головне наше бажання здійснилось у 2024-му!..