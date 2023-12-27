Одеський Новий базар під кінець року: тривога, цукеркова валіза та пошуки зеленого Дракона

Добігає кінця 2023-й… Тепло, сонечко, вітер… На Новий базар ідемо повз ялинкового ринку. Вивчаю ситуацію з цінами: вони падають. А що на самому передноворічному Новому ринку?..
«Буду посміхатись!»
Хтось — просто за продуктами, хтось — за подарунками, хтось — щоб просто пройтись. Бо ж це старенький наш Новий, така в нього характерна риса, нагадаю: по ньому ще й прогулюються, тут п’ють каву і розмовляють.
Лунає повітряна тривога. Люди звично хапаються за мобільники. Лунає: «Це знов клятий (було, звісно, вжито не «клятий», а зовсім інше слово) МІГ».
— Мало нам минулої «веселої шахедної нічки», — каже вголос жіночка.
— Так, починається!.. Не можна купляти подарунки в такому настрої. На користь не підуть. Я сьогодні ще зранку вирішила: що якщо ще жива, то треба посміхатись. Цілий день посміхатись буду, — каже її подруга.
— Ага, а завтра?..
— Завтра буде завтра!..
Прислухаюсь до «психологічної бесіди на воєнному стані», згадую, як рік тому, також наприкінці року вивчала передноворічний асортимент на Новому і настрій одеситів…
Висновок: майже дежавю…
Мандарини чи цукерки?
…Жінка питає в маленького сина:
— Мандарини чи цукерки?
Хлопчик видає одразу «одним списком»:
— Мандарини, цукерки, костюм Санти та зеленого Дракончика.
— Не забагато? Де я тобі Дракона зеленого знайду? І навіщо?
Хлопчик намагається відстояти усі свої бажання… Сподобалось мені це: «Без Зеленого Дракона Новий рік зустрічати не буду!».
Лунає: «Відбій повітряної тривоги»!..
Витвори солодкої майстрині
…Щодо цукерок і солодких наборів на Новий рік… Звісно, наборів безліч. Але ж ми на Новому. Милуюсь цукерковими букетами, що красуються як на виставці. Виявляється, цю красу виготовляє майстриня Неля, а торгує її мама.
— Ви так дивитесь, немов вперше бачите. Це ж витвори Нелі!..
Як я їх раніше не бачила? Чи уваги не звертала?.. І цукеркові букети, і сумочки, навіть валіза… Це ж треба!.. І все прикрашено у новорічному стилі — яскраво, зі смаком. Наче перед вами — саме свято у різних образах.
— Моя дочка інколи навіть серед ночі просинається і малює майбутній цукерковий витвір! — з гордістю розказує продавчиня…
О, ці новорічні витвори для підняття настрою!.. Так, і тривожно, і неймовірно красиво. Хтось так свою вітрину прикрасив, що хочеться біля неї Новий рік зустрічати. А хтось шуткує за допомогою напису на «банальній» вивісці…
До речі, відшукати у магазинчиках на Новому можна все. Навіть зеленого Дракона.
От лише б тільки головне наше бажання здійснилось у 2024-му!..