Одесский Новый базар к концу года: тревога, конфетный чемодан и поиски зеленого Дракона

«Буду улыбаться!»

Кто-то — просто за продуктами, кто-то — за подарками, кто-то — чтобы просто пройтись. Ведь это же старенький наш Новый, такая у него характерная черта, напомню: по нему еще и прогуливаются, здесь пьют кофе и разговаривают.

Раздается воздушная тревога. Люди привычно хватаются за мобильники. Раздается: «Это опять проклятый (было, конечно, употреблено не «проклятый», а совсем другое слово) МИГ».

— Мало нам прошлой «веселой шахедной ночки», — говорит женщина вслух.

— Начинается!.. Нельзя покупать подарки в таком настроении. На пользу не пойдут. Я сегодня еще утром решила: если еще жива, то надо улыбаться. Целый день буду улыбаться, — говорит ее подруга.

— Ага, а завтра?..

— Завтра будет завтра!

Прислушиваюсь к «психологической беседе на военном положении», вспоминаю, как год назад, так же в конце года изучала предновогодний ассортимент на Новом базаре и настроение одесситов…

Вывод: почти дежавю…

Мандарины или конфеты? …

Женщина спрашивает маленького сына:

— Мандарины или конфеты?

Мальчик выдает сразу «одним списком»:

— Мандарины, конфеты, костюм Санты и зеленого Дракончика.

— Не многовато? Где я тебе найду Дракона зеленого? И зачем?

Мальчик пытается отстоять все свои желания… Понравилось мне вот это: «Без зеленого дракона Новый год встречать не буду!»

Доносится: «Отбой воздушной тревоги!».

Произведения сладкой мастерицы

О конфетах и сладких наборах на Новый год… Конечно, наборов множество. Но ведь мы на Новом. Любуюсь конфетными букетами, красующимися как на выставке. Оказывается, эту красоту производит мастерица Неля, а торгует ее мама.

— Вы так смотрите, словно впервые видите. Это же произведения Нели!

Как я их раньше не видела? Или не обращала внимания?..

И конфетные букеты, и сумочки, даже чемодан… Это же надо!.. И все украшено в новогоднем стиле — ярко, со вкусом. Как будто перед вами — сам праздник в разных образах.

— Моя дочь иногда даже ночью просыпается и рисует будущее конфетное произведение! — с гордостью рассказывает мама мастерицы…

О, эти новогодние произведения для поднятия настроения!.. Да, и тревожно, и невероятно красиво. Кто-то так свою витрину украсил, что хочется рядом с ней Новый год встречать. А кто-то шутит с помощью надписи на «банальной» вывеске…

Кстати, найти в магазинчиках на Новом можно все. Даже того самого зеленого Дракона.

Вот только бы исполнилось в 2024-м наше главное желание!..