Одесские раны: как сегодня выглядит дом в «романтическом» уголке (фотофакт)

Вспоминаем: это был «очередной прилет» неподалеку от парка им. Т.Г.Шевченко.

Уютный уголок превратился в картину еще одной трагедии военного времени: рашистский «прилет» унес человеческую жизнь, изуродовал дома. После адской одесской ночи последствия воздушной атаки тварей были всюду…

Мы тогда делали репортаж, фиксируя «созданный» рашистами кошмар.

Тогда мы еще не знали, сколько разрушений «подарит» нам проклятый враг потом… Сегодня, когда с того дня прошло два месяца и двадцать дней, снова побывали в том некогда уютно-романтическом уголке…

Конечно, картина изменилась. Но у пострадавшего жилого дома №2, о котором мы писали, все еще видим ужасающие следы «прилета»… Что же касается дома под номером 1Б, то и говорить нечего… Показываем, каким он был в день «прилета» и сегодня.

Одесские раны залечивать и залечивать…

Фото: Мария Котова