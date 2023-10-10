Новости Одессы и Одесской области

Одесские раны: как сегодня выглядит дом в «романтическом» уголке (фотофакт)

Одесские раны: как сегодня выглядит дом в «романтическом» уголке (фотофакт)

Летние «прилеты» по Одессе… Кажется, их трудно перечислить. Сегодня мы побывали в «романтическом» тихом уголке в самом начале улицы Канатной. Берем в кавычки, потому что романтика здесь закончилась 20 июля…

Вспоминаем: это был «очередной прилет» неподалеку от парка им. Т.Г.Шевченко.

Уютный уголок превратился в картину еще одной трагедии военного времени: рашистский «прилет» унес человеческую жизнь, изуродовал дома. После адской одесской ночи последствия воздушной атаки тварей были всюду…

Мы тогда делали репортаж, фиксируя «созданный» рашистами кошмар.

Дом на Канатной. Котова
Дом на канатной. Котова

Тогда мы еще не знали, сколько разрушений «подарит» нам проклятый враг потом… Сегодня, когда с того дня прошло два месяца и двадцать дней, снова побывали в том некогда уютно-романтическом уголке…

Конечно, картина изменилась. Но у пострадавшего жилого дома №2, о котором мы писали, все еще видим ужасающие следы «прилета»… Что же касается дома под номером 1Б, то и говорить нечего… Показываем, каким он был в день «прилета» и сегодня.

Дом на Канатной. Котова

Одесские раны залечивать и залечивать…

Фото: Мария Котова

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