Небезпечні «мушки» перед очима: як не пропустити ознаки серйозного захворювання

Що таке «мушки» перед очима

— Подібні симптоми здебільшого спричиняє деструкція склоподібного тіла (ДСТ) — пошкодження гелеподібної внутрішньоочної структури. Воно супроводжується помутнінням, потовщенням і склеюванням її волокон. У нормі склоподібне тіло має бути абсолютно прозорим. У разі пошкодження його структури людина скаржиться на появу в полі зору плаваючих «мушок», ниток, рисок або крапок, найпомітніших на яскравому однотонному або білому тлі — при погляді на небо, сніг, чистий аркуш паперу. Винуватці цього — клітини склоподібного тіла, що відшарувалися і вільно переміщаються разом із рухом очей.

Через що з’являються «мушки» перед очима

Це дуже поширена патологія. Після п’ятдесяти років на неї скаржиться майже кожен другий. У більшості випадків це наслідок природних процесів старіння організму, які практично не піддаються корекції. Але бувають й інші, більш небезпечні причини, коли проблеми зі склоподібним тілом і поява «мушок» стають симптомом захворювань або станів, що потребують термінового лікування.

Крім вікових змін, причиною пошкоджень склоподібного тіла може стати сильна короткозорість, травми, порушення мозкового кровообігу, гормональні збої, ендокринні та інфекційні захворювання, шийний остеохондроз, атеросклероз, цукровий діабет, гіпертонія, нервові розлади.

Факторами ризику вважаються також ожиріння, наявність в організмі паразитів, вживання деяких ліків, дефіцит вітамінів і мікроелементів, часті й тривалі зорові навантаження, куріння, хронічний стрес, депресія.

На які симптоми вказують «мушки» перед очима

Крім деструкції склоподібного тіла, «мушки» перед очима можуть виникати в разі крововиливу в сітківку або склоподібне тіло, відшарування склоподібного тіла, запалення судинної оболонки ока.

Але найнебезпечніші патології, симптоми яких схожі на ДСТ, — це розрив і відшарування сітківки, які загрожують незворотною втратою зору і потребують негайного хірургічного втручання. Тому, якщо плаваючі каламутні частинки виникли перед очима раптово і у великій кількості та при цьому супроводжуються іскрами, блискавками або спалахами світла, — терміново до лікаря!

Основні способи лікування

Для підтвердження діагнозу «деструкція склоподібного тіла» зазвичай проводять офтальмологічний огляд із застосуванням щілинної лампи, перевірку гостроти зору, офтальмоскопію (обстеження прозорості очних структур і очного дна), тонометрію (вимірювання внутрішньоочного тиску). Якщо лікарю потрібні додаткові дані, може бути також призначено УЗД ока та інші діагностичні обстеження.

Питання про те, як лікувати деструкцію склоподібного тіла ока і чи потрібно це робити, вирішуються в кожному випадку індивідуально.

Зазвичай, якщо плаваючі «мушки» виникли з віком, вони маленькі, поодинокі, не змінюють своєї форми і не заважають зору, терапію не проводять. Таким пацієнтам достатньо просто регулярно проходити офтальмологічний огляд, щоб не пропустити більш серйозного захворювання. Ба більше, з роками помутніння в склоподібному тілі іноді можуть навіть зменшитися або зникнути.

Якщо ж ДСТ виникла як наслідок іншої патології — призначається лікування основного захворювання.

Зрідка для лікування деструкції склоподібного тіла рекомендується операція — вітреолізис (розщеплення помутнінь за допомогою лазера) або вітректомія (часткова або повна заміна склоподібного тіла на штучне середовище). Але ці втручання проводяться у виняткових випадках, оскільки мають високий ризик ускладнень і в літньому віці часто протипоказані.

Профілактика очей

Щоб знизити ризик появи «мушок» або призупинити деструктивний процес у склоподібному тілі, що вже почався: