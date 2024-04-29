Опасные «мушки» перед глазами: как не пропустить признаки серьезного заболевания

Что такое «мушки» перед глазами

— Подобные симптомы в большинстве случаев вызывает деструкция стекловидного тела (ДСТ) – повреждение гелеобразной внутриглазной структуры. Оно сопровождается помутнением, утолщением и склеиванием ее волокон. В норме стекловидное тело должно быть абсолютно прозрачным. При повреждении его структуры человек жалуется на появление в поле зрения плавающих «мушек», нитей, черточек или точек, наиболее заметных на ярком однотонном или белом фоне – при взгляде на небо, снег, чистый лист бумаги. Виновники этого — отслоившиеся и свободно перемещающиеся вместе с движением глаз клетки стекловидного тела.

Из-за чего появляются «мушки» перед глазами

Это очень распространенная патология. После пятидесяти лет на нее жалуется почти каждый второй. В большинстве случаев это следствие естественных процессов старения организма, которые практически не поддаются коррекции. Но бывают и другие, более опасные причины, когда проблемы со стекловидным телом и появление «мушек» становятся симптомом заболеваний или состояний, требующих срочного лечения.

Кроме возрастных изменений, причиной повреждений стекловидного тела может стать сильная близорукость, травмы, нарушение мозгового кровообращения, гормональные сбои, эндокринные и инфекционные заболевания, шейный остеохондроз, атеросклероз, сахарный диабет, гипертония, нервные расстройства.

Факторами риска считаются также ожирение, наличие в организме паразитов, прием некоторых лекарств, дефицит витаминов и микроэлементов, частые и длительные зрительные нагрузки, курение, хронический стресс, депрессия.

На какие симптомы указывают «мушки» перед глазами

Помимо деструкции стекловидного тела, «мушки» перед глазами могут возникать при кровоизлиянии в сетчатку или стекловидное тело, отслойке стекловидного тела, воспалении сосудистой оболочки глаза.

Но наиболее опасные патологии, симптомы которых похожи на ДСТ – это разрыв и отслойка сетчатки, грозящие необратимой потерей зрения и требующие незамедлительного хирургического вмешательства. Поэтому, если плавающие мутные частички возникли перед глазами внезапно и в большом количестве и при этом сопровождаются искрами, молниями или вспышками света, — срочно к врачу!

Основные способы лечения

Для подтверждения диагноза «деструкция стекловидного тела» обычно проводится офтальмологический осмотр с применением щелевой лампы, проверка остроты зрения, офтальмоскопия (обследование прозрачности глазных структур и глазного дна), тонометрия (измерение внутриглазного давления). Если врачу нужны дополнительные данные, может быть также назначено УЗИ глаза и другие диагностические обследования.

Вопросы о том, как лечить деструкцию стекловидного тела глаза и нужно ли это делать, решаются в каждом случае индивидуально.

Обычно, если плавающие «мушки» возникли с возрастом, они маленькие, одиночные, не меняют своей формы и не мешают зрению, терапия не проводится. Таким пациентам достаточно просто регулярно проходить офтальмологический осмотр, чтобы не пропустить более серьезного заболевания. Более того, с годами помутнения в стекловидном теле иногда могут даже уменьшиться или исчезнуть.

Если же ДСТ возникла как следствие другой патологии – назначается лечение основного заболевания.

Изредка для лечения деструкции стекловидного тела рекомендуется операция — витреолизис (расщепление помутнений с помощью лазера) или витрэктомия (частичная или полная замена стекловидного тела на искусственную среду). Но эти вмешательства проводятся в исключительных случаях, поскольку имеют высокий риск осложнений и в пожилом возрасте часто противопоказаны.

Профилактика глаз

Чтобы снизить риск появления «мушек» или приостановить уже начавшийся деструктивный процесс в стекловидном теле: