Фестиваль борщу та збір коштів для ЗСУ провели в Одеській області

Борщ зібрав спільноту

Свято українського борщу не просто збирає спільноту, а зберігає українську кулінарну спадщину та спонукає до благодійності. Тож не дивно, що прийшли не лише місцеві жителі, а й багато гостей. Серед них заступник голови Подільської адміністрації Вадим Мегіс, голова райради Микола Соколов, директор Одеського обласного центру української культури, заступник голови Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини Валентина Вітос, жителі громад.

Величезний казан борщу став головним об’єктом фестивалю — символом гостинності та зоною для фотосесій. Понад 15 видів борщу, що приготували з дотриманням традиційних рецептів, приємно вразили всіх, хто скуштував цей старожитній шедевр українських господинь.

Сюрпризом стало відвідування фестивалю поважними гостями з міста Берлінгтон – побратима Куяльницької громади.

Зібрали майже 170 тисяч гривень

Благодійний ярмарок представив вироби народних умільців. Тут же проходили майстер-класи з народних ремесел. Діяли локації меду з пасіки жителів сіл Коси та Вестерничани, пропонувались вареники, ковбаси, вертути, паляниці.

— На фестивалі «Пан Борщ» вдалося зібрати 169 637 гривень на підтримку Збройних сил України – наших мужніх захисників, — підсумувала заступник голови Куяльницької громади Софія Ходюк.

Співи для душі

Виступи творчих колективів та музичних гуртів Центру культури та дозвілля Куяльницької сільради, гурту «Оксамит-бенд» Кодимського Будинку культури, народного фольклорного ансамблю «Кумоньки» та народного ансамблю «Калина» з міста Ананьїв додали яскравих барв події.

— Ми вдячні старостам, депутатам та підприємцям за створені гарні локації, господиням — за надзвичайно смачний борщ, а також всім, хто взяв участь у підготовці фестивалю. Окрема дяка гостям, які щедро жертвували кошти для ЗСУ, — відзначили організатори свята.