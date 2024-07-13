Фестиваль борщу та збір коштів для ЗСУ провели в Одеській області

Фестиваль борщу та збір коштів для ЗСУ провели в Одеській області

Щорічний фестиваль «Пан Борщ» пройшов у селі Коси Куяльницької громади. Благодійний захід відбувся у форматі кулінарного марафону від одного старостинського округу до іншого. Він став конкурсом-дегустацією для любителів і заповзятих поціновувачів однієї з улюблених народних страв.

Борщ зібрав спільноту

фестиваль борщу
фестиваль борщу
фестиваль борщу
фестиваль борщу
фестиваль борщу
фестиваль борщу
фестиваль борщу
фестиваль борщу
фестиваль борщу
фестиваль борщу
фестиваль борщу
фестиваль борщу
фестиваль борщу
фестиваль борщу
фестиваль борщу

Свято українського борщу не просто збирає спільноту, а зберігає українську кулінарну спадщину та спонукає до благодійності. Тож не дивно, що прийшли не лише місцеві жителі, а й багато гостей. Серед них заступник голови Подільської адміністрації Вадим Мегіс, голова райради Микола Соколов, директор Одеського обласного центру української культури, заступник голови Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини Валентина Вітос, жителі громад.

Величезний казан борщу став головним об’єктом фестивалю — символом гостинності та зоною для фотосесій. Понад 15 видів борщу, що приготували з дотриманням традиційних рецептів, приємно вразили всіх, хто скуштував цей старожитній шедевр українських господинь.

Сюрпризом стало відвідування фестивалю поважними гостями з міста Берлінгтон – побратима Куяльницької громади.

Зібрали майже 170 тисяч гривень

фестиваль борщу

Благодійний ярмарок представив вироби народних умільців. Тут же проходили майстер-класи з народних ремесел. Діяли локації меду з пасіки жителів сіл Коси та Вестерничани, пропонувались вареники, ковбаси, вертути, паляниці.

— На фестивалі «Пан Борщ» вдалося зібрати 169 637 гривень на підтримку Збройних сил України – наших мужніх захисників, — підсумувала заступник голови Куяльницької громади Софія Ходюк.

Співи для душі

фестиваль борщу

Виступи творчих колективів та музичних гуртів Центру культури та дозвілля Куяльницької сільради, гурту «Оксамит-бенд» Кодимського Будинку культури, народного фольклорного ансамблю «Кумоньки» та народного ансамблю «Калина» з міста Ананьїв додали яскравих барв події.

— Ми вдячні старостам, депутатам та підприємцям за створені гарні локації, господиням — за надзвичайно смачний борщ, а також всім, хто взяв участь у підготовці фестивалю. Окрема дяка гостям, які щедро жертвували кошти для ЗСУ, — відзначили організатори свята.

Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФІЛЬ
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