Фестиваль борща и сбор средств для ВСУ провели в Одесской области

Фестиваль борща и сбор средств для ВСУ провели в Одесской области

Ежегодный фестиваль «Пан Борщ» прошел в селе Косы Куяльницкой громады. Благотворительное мероприятие прошло в формате кулинарного марафона от одного старостинского округа к другому. Он стал конкурсом-дегустацией для любителей и заядлых ценителей одного из любимых народных блюд.

Борщ собрал сообщество

донаты ВСУ
фестиваль борща
фестиваль борща
фестиваль борща
фестиваль борща
фестиваль борща
фестиваль борща
фестиваль борща
фестиваль борща
фестиваль борща
фестиваль борща
фестиваль борща
фестиваль борща
фестиваль борща
фестиваль борща
фестиваль борща

Праздник украинского борща не просто собирает сообщество, а сохраняет украинское кулинарное наследие и побуждает к благотворительности. Неудивительно, что пришли не только местные жители, но и много гостей. Среди них заместитель председателя Подольской администрации Вадим Мегис, председатель райсовета Николай Соколов, директор Одесского областного центра украинской культуры, заместитель председателя Экспертного совета по вопросам нематериального культурного наследия Валентина Витос, жители громад.

Огромный котел борща стал главным объектом фестиваля — символом гостеприимства и зоной для фотосессий. Более 15 видов борща, которые приготовили с соблюдением традиционных рецептов, приятно поразили всех, кто попробовал этот стародавний шедевр украинских хозяек.

Сюрпризом стало посещение фестиваля уважаемыми гостями из города Берлингтон — побратима Куяльницкой громады.

Собрали почти 170 тысяч гривен

донаты ВСУ

Благотворительная ярмарка представила изделия народных умельцев. Здесь же проходили мастер-классы по народным ремеслам. Действовали локации меда с пасеки жителей сел Косы и Вестерничаны, предлагались вареники, колбасы, вертуты, лепешки.

— На фестивале «Пан Борщ» удалось собрать 169 637 гривен в поддержку Вооруженных сил Украины — наших мужественных защитников, — подытожила заместитель председателя Куяльницкой громады София Ходюк.

Пение для души

музыкальная программа

Выступления творческих коллективов и музыкальных групп Центра культуры и досуга Куяльницкого сельсовета, группы «Оксамит-бенд» Кодымского Дома культуры, народного фольклорного ансамбля «Кумоньки» и народного ансамбля «Калина» из города Ананьев добавили ярких красок событию.

— Мы благодарны старостам, депутатам и предпринимателям за созданные красивые локации, хозяйкам — за очень вкусный борщ, а также всем, кто принял участие в подготовке фестиваля. Отдельное спасибо гостям, которые щедро жертвовали средства для ВСУ, — отметили организаторы праздника.

Любов Кузьменко
Любовь Кузьменко ПРОФИЛЬ
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