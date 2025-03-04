Шукаємо менеджера з продажу реклами

Цікаво буде і в музеї історії євреїв, де буде друга частина розповіді про одеситів, що змінили світ. 

Також нагадаємо, що за відсутності світла, ви завжди можете завітати в бібліотеку, щоб працювати в тиші та комфорті. 

Що: Творча зустріч з Борисом Бєловим
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 4 березня, 14:00

Що: Спадок Олександра Білого
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 5 лютого, 15:30
Що: Лекція Вахтанга Кіпіані Роман Шухевич – головком армії, яка перемогла
Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 5 березня, 17:00
Що: Презентація книги «Казки нашої війни»
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 6 березня, 15:00

Що: Одеські євреї що змінили світ
Де: Ніженська, 66, Музей історії євреїв
Коли: 6 березня, 16:00

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою