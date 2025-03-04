Цікаво буде і в музеї історії євреїв, де буде друга частина розповіді про одеситів, що змінили світ.
Також нагадаємо, що за відсутності світла, ви завжди можете завітати в бібліотеку, щоб працювати в тиші та комфорті.
Що: Творча зустріч з Борисом Бєловим
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 4 березня, 14:00
Що: Спадок Олександра Білого
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 5 лютого, 15:30
Що: Лекція Вахтанга Кіпіані Роман Шухевич – головком армії, яка перемогла
Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 5 березня, 17:00
Що: Презентація книги «Казки нашої війни»
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 6 березня, 15:00
Що: Одеські євреї що змінили світ
Де: Ніженська, 66, Музей історії євреїв
Коли: 6 березня, 16:00