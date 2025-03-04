Интересно будет и в музее истории евреев, где будет вторая часть рассказа об одесситах, изменивших мир.

Также напомним, что при отсутствии света, вы всегда можете посетить библиотеку, чтобы работать в тишине и комфорте.

Что: Творческая встреча с Борисом Беловым

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 4 марта, 14:00

Что: Наследие Александра Белого

Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого

Когда: 5 февраля, 15:30

Что: Лекция Вахтанга Кипиани Роман Шухевич — главком победившей армии

Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 5 марта, 17:00

Что: Презентация книги «Сказки нашей войны»

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 6 марта, 15:00

Что: Одесские евреи изменившие мир

Где: Неженская, 66, Музей истории евреев

Когда: 6 марта, 16:00

