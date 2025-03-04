Интересно будет и в музее истории евреев, где будет вторая часть рассказа об одесситах, изменивших мир.
Также напомним, что при отсутствии света, вы всегда можете посетить библиотеку, чтобы работать в тишине и комфорте.
Что: Творческая встреча с Борисом Беловым
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 4 марта, 14:00
Что: Наследие Александра Белого
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 5 февраля, 15:30
Что: Лекция Вахтанга Кипиани Роман Шухевич — главком победившей армии
Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 5 марта, 17:00
Что: Презентация книги «Сказки нашей войны»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 6 марта, 15:00
Что: Одесские евреи изменившие мир
Где: Неженская, 66, Музей истории евреев
Когда: 6 марта, 16:00