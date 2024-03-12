Крижане озеро, едельвейс і профіль ведмедя: що можна побачити в горах України

Карпати: гора Говерла

Найвища гора України (2061 м) зазвичай вкрита снігом. Кажуть, саме тому Говерла носить своє ім’я, яке в перекладі з угорської звучить як «Снігова гора». Утім, біла шапка — не дивина для гірських вершин. А от особливість Говерли полягає в тому, що її схили вкриті унікальними пралісами.

Вік багатьох дерев тут налічує близько чотирьох століть. Це найстаріші смерекові (смерека — карпатська ялина) ліси в Європі. Висота рослин сягає п’ятдесяти метрів.

Карпати: хребет Свидовець

Хребет Свидовець вважається одним із найвищих у Карпатах. Найвища точка хребта — гора Близниця (висота 1881 м).

Свидовець може запам’ятатися туристам своєю примхливою погодою. У літній день на вершині буквально за пів години здатна утворитися похмура грозова хмара, а взимку тут дмуть крижані вітри.

Туристи не перестають дивуватися суворій красі Свидовця. Тут на схилах чимало льодовикових долин — залишків останнього льодовикового періоду. Як припускають учені, колись довжина льодовиків сягала 3 км, а ширина — 200 м.

Для романтиків Свидовець привабливий тим, що тут росте едельвейс. Відомо, що зустріч із цією квіткою обіцяє удачу.

Карпати: гора Піп Іван Чорногірський

Свою оригінальну назву гора отримала нібито через те, що колись на її вершині знаходилася скеля, схожа на попа в рясі. Це третя за висотою гора України.

Чим вона примітна? Тут, на самій вершині, розташована обсерваторія «Білий слон». У цієї назви, до речі, теж є своя історія. Вважається, що оповита снігом і скута льодом обсерваторія нагадує цю величну тварину.

Карпатському «Білому слону» вже 76 років. За радянських часів тут з’явилася перша високогірна геофізична обсерваторія та метеостанція. А під час Великої Вітчизняної в обсерваторії розташовувався спостережний пункт угорських військ. Відтоді будівля осиротіла, вчені так і не відновили тут роботу.

Крим: Ай-Петрі

На цю гору прагнуть потрапити практично всі туристи. Ай-Петрі називають карстовим царством. Тут розташовано майже дві тисячі карстових порожнин і воронок. До того ж 12 печер цього масиву оголошено унікальними Ай-Петрі пам’ятками природи.

Проте серед усіх печер Ай-Петрі виділяють найнезвичайнішу — Трьохочку. У печеру ведуть три входи-виходи, саме тому її прозвали триокою.

У цій печері знаходиться підземне озеро, де до середини літа завжди лежить лід. Дива? Ні, взимку холодне повітря накопичується на дні шахти і витісняє тепле на багато місяців. За рахунок конденсаційної вологи, що стікає вниз, утворюється лід, на якому лежить сніг, що звалився зверху.

Ай-Петрі вважається найбільш туманною і найбільш вітряною точкою України. Так, тут було зафіксовано вітер швидкістю 50 м/с.

До речі, назва Ай-Петрі грецького походження і перекладається як «Святий Петро».

Крим: Аю-Даг або Ведмідь-Гора

Мабуть, найзнаменитіша гора (після Говерли, звісно), яка зовні нагадує ведмедя, що лежить у воді, є ще й візитівкою Аю-Даг, або Ведмідь-Гора Криму. До речі, на початку першого тисячоліття один античний географ назвав Аю-Даг Кріуметопоном або «Баранячим чолом». Ця назва довго використовувалася в географічних картах.

Вважається, що свою форму Аю-Даг отримав через охолодження магми. Так, вогняна суміш, що йшла з-під надр землі, з якихось причин не змогла вивергнутися. Тому лише підняла земні породи.

На схилах унікальної гори збереглися кам’яні кладки оборонних споруд, залишки середньовічних будівель. Очевидно, що тут у середні віки знаходилося укріплене городище.

На скелястих схилах Аю-Дага видно сірувато-зелений габро-діабаз. Це дуже міцний і красивий камінь. З нього були зроблені трибуни на Красній площі в Москві, ним облицьовані канал імені Москви, перші станції Московського метрополітену.

Крим: гора Демерджі

Ще одна визначна пам’ятка Криму, яку можна назвати справжнім тестом для пацієнтів психолога. Гора Демерджі усипана всілякими кам’яними утвореннями, які нагадують комусь людей, комусь тварин або комах тощо. Щоправда, обриси деяких брил уже не викликають різночитань. Так, на південній частині гори з боку тролейбусної траси один камінь нагадує «профіль Катерини Гора Демерджи Второй». Місцеві жителі та екскурсоводи його так і називають.

Гора Демерджі — величезний кам’яний гігант заввишки 1356 м. У давнину, коли тут був діючий вулкан, гора носила назву Фуна (Димляча). Згодом вулкан згас, а гора отримала нове ім’я — Демерджі, що означає «коваль».

Біля підніжжя гори розташована цитадель князівства Феодоро. Вона була побудована, ймовірно, у XIII столітті. У залишках фортеці чітко проглядаються контури замку і руїни християнського храму, житлові та господарські споруди.

Крим: Роман-Кош

Найвища вершина Криму (1545 метри) розташована на плато Бабуган-яйла. Роман-КошГору ще називають Кримським Еверестом. Висота Роман-Кош становить 1545 метрів. Тут знаходиться Альтанка вітрів. Свою назву вона отримала через сильні шквалисті вітри, які дмуть зі швидкістю 40-45 метрів на секунду. Альтанка була побудована 1956 року, а 1998-го її відреставрували і назвали Зорепад спогадів. Щоправда, нова назва поки не прижилася.

За старих часів Роман-Кош називали Розбійницькою горою, оскільки тут було улюблене місце розбійників і піратів. Тут же, за легендами, вони ховали награбовані скарби.