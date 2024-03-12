Ледяное озеро, эдельвейс и профиль медведя: что можно увидеть в горах Украины

Карпаты: гора Говерла

Самая высокая гора Украины (2061 м) обычно покрыта снегом. Говорят, именно поэтому Говерла носит свое имя, которое в переводе с венгерского звучит как «Снежная гора». Впрочем, белая шапка — не диковинка для горных вершин. А вот особенность Говерлы заключается в том, что ее склоны укрыты уникальными пралесами.

Возраст многих деревьев здесь насчитывает около четырех веков. Это самые старые смерековые (смерека — карпатская ель) леса в Европе. Высота растений достигает пятидесяти метров.

Карпаты: хребет Свидовец

Хребет Свидовец считается одним из высочайших в Карпатах. Наивысшая точка хребта — гора Близница (высота 1881 м).

Свидовец может запомниться туристам своей капризной погодой. В летний день на вершине буквально за полчаса способна образоваться мрачная грозовая туча, а зимой здесь дуют ледяные ветры.

Туристы не перестают удивляться строгой красоте Свидовца. Здесь на склонах немало ледниковых долин — остатков последнего ледникового периода. Как предполагают ученые, когда-то длина ледников достигала 3 км, а ширина – 200 м.

Для романтиков Свидовец привлекателен тем, что здесь растет эдельвейс. Известно, что встреча с этим цветком обещает удачу.

Карпаты: гора Поп Иван Черногорский

Свое оригинальное название гора получила якобы из-за того, что когда-то на ее вершине находилась скала, похожая на попа в рясе. Это третья по высоте гора Украины.

Чем она примечательна? Здесь, на самой вершине, находится обсерватория «Белый слон». У этого названия, кстати, тоже есть своя история. Считается, что окутанная снегом и скованная льдом обсерватория напоминает это величавое животное.

Карпатскому «Белому слону» уже 76 лет. В советское время здесь появилась первая высокогорная геофизическая обсерватория и метеостанция. А во время Великой Отечественной в обсерватории располагался наблюдательный пункт венгерских войск. С тех пор здание осиротело, ученые так и не возобновили здесь работу.

Крым: Ай-Петри

На эту гору стремятся попасть практически все туристы. Ай-Петри называют карстовым царством. Здесь находится почти две тысячи карстовых полостей и воронок. К тому же 12 пещер этого массива объявлены уникальными памятниками природы.

Тем не менее среди всех пещер Ай-Петри выделяют самую необычную — Трехглазку. В пещеру ведут три входа-выхода, именно поэтому ее прозвали трехглазкой.

В этой пещере находится подземное озеро, где до середины лета всегда лежит лед. Чудеса? Нет, зимой холодный воздух накапливается на дне шахты и вытесняет теплый на многие месяцы. За счет конденсационной влаги, стекающей вниз, образуется лед, на котором лежит свалившийся сверху снег.

Ай-Петри считается самой туманной и самой ветренной точкой Украины. Так, здесь был зафиксирован ветер скоростью 50 м/с.

Кстати, название Ай-Петри греческого происхождения и переводится как «Святой Петр».

Крым: Аю-Даг или Медведь-Гора

Пожалуй, самая знаменитая гора (после Говерлы, конечно), которая внешне напоминает, лежащего в воде медведя является еще и визитной карточкой Крыма. Кстати, в начале первого тысячелетия один античный географ назвал Аю-Даг Криуметопоном или «Бараньим лбом». Это название долго использовалось в географических картах.

Считается, что свою форму Аю-Даг получила из-за остывания магмы. Так, идущая из-под недр земли огненная смесь по каким-то причинам не смогла извергнуться. Поэтому лишь приподняла земные породы.

На склонах уникальной горы сохранились каменные кладки оборонительных сооружений, остатки средневековых построек. Очевидно, что здесь в средние века находилось укрепленное городище.

На скалистых склонах Аю-Дага виден серовато-зеленый габбро-диабаз. Это очень прочный и красивый камень. Из него были сделаны трибуны на Красной площади в Москве, им облицованы канал имени Москвы, первые станции Московского метрополитена.

Крым: гора Демерджи

Еще одна достопримечательность Крыма, которую можно назвать настоящим тестом для пациентов психолога. Гора Демерджи усыпана всевозможными каменными образованиями, которые напоминают кому-то людей, кому-то животных или насекомых и т. д. Правда, очертания некоторых глыб уже не вызывают разночтений. Так, на южной части горы со стороны троллейбусной трассы один камень напоминает профиль российской императрицы Екатерины II. Местные жители и экскурсоводы его так и называют.

Гора Демерджи — огромный каменный гигант высотой 1356 м. В древности, когда здесь был действующий вулкан, гора носила название Фуна (Дымящаяся). Со временем вулкан потух, а гора получила новое имя — Демерджи, что означает «кузнец».

У подножия горы находится цитадель княжества Феодоро. Она была построена предположительно в XIII веке. В остатках крепости четко просматриваются контуры замка и руины христианского храма, жилые и хозяйственные постройки.

Крым: Роман-Кош

Самая высокая вершина Крыма (1545м) находится на плато Бабуган-яйла.

Гору еще называют Крымским Эверестом. Высота Роман-Кош составляет 1545 метров. Здесь находится Беседка ветров. Свое название она получила из-за сильных шквалистых ветров, которые дуют со скоростью 40-45 метров в секунду. Беседка была построена в 1956 году, а в 1998-м ее отреставрировали и назвали Звездопад воспоминаний. Правда, новое название пока не прижилось.

В старину Роман-Кош называли Разбойничьей горой, поскольку здесь было излюбленное место разбойников и пиратов. Здесь же, по легендам, они прятали награбленные сокровища.