Куліш у казані: рецепт приготування легендарної козацької страви

Рецепт приготування козацького кулішу у казані від постійної читачки «Одеського життя» Альони Паламарчук із села Немирівське Балтської громади.
Інгредієнти для приготування кулішу:
- цибуля ріпчаста – 5 шт.;
- пшоно – 200-300 г;
- морква – 4-5 шт.;
- яловичина чи свинина – 500-600 г;
- сало – 250-300 г;
- масло – 150-200 г;
- зелень – пучок;
- вода питна – 2 л;
- сметана – до смаку;
- перець чорний мелений та сіль – до смаку.
Етапи приготування страви
- Пшоно промиваємо сім разів у гарячій воді, заливаємо окропом і залишаємо на 10 хвилин. Чистимо і миємо моркву і цибулю. Нарізаємо цибулю шматочками, моркву – соломкою.
- Подрібнене сало смажимо у казані, поки зарум’яниться. Додаємо порізане на шматки м’ясо, обсмажуємо. Кладемо нарізану цибулю, хвилин 5-10 підсмажуємо, потім – порізану соломкою моркву. Тушкуємо 10-15 хвилин і заливаємо водою. Готуємо до готовності м’яса.
- Додаємо набухле пшоно, зливши з нього воду. Готуємо, поки куліш не загусне. Додаємо масло, сметану, зелень, перчимо і добре перемішуємо. Даємо трохи покипіти і знімаємо. Куліш готовий.
Смакуйте разом з родиною!