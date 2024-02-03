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Куліш у казані: рецепт приготування легендарної козацької страви

Рецепт приготування козацького кулішу у казані від постійної читачки «Одеського життя» Альони Паламарчук із села Немирівське Балтської громади.

Інгредієнти для приготування кулішу:

  • цибуля ріпчаста – 5 шт.;
  • пшоно – 200-300 г;
  • морква – 4-5 шт.;
  • яловичина чи свинина – 500-600 г;
  • сало – 250-300 г;
  • масло – 150-200 г;
  • зелень – пучок;
  • вода питна – 2 л;
  • сметана – до смаку;
  • перець чорний мелений та сіль – до смаку.

Етапи приготування страви

  1. Пшоно промиваємо сім разів у гарячій воді, заливаємо окропом і залишаємо на 10 хвилин. Чистимо і миємо моркву і цибулю. Нарізаємо цибулю шматочками, моркву – соломкою.
  2. Подрібнене сало смажимо у казані, поки зарум’яниться. Додаємо порізане на шматки м’ясо, обсмажуємо. Кладемо нарізану цибулю, хвилин 5-10 підсмажуємо, потім – порізану соломкою моркву. Тушкуємо 10-15 хвилин і заливаємо водою. Готуємо до готовності м’яса.
  3. Додаємо набухле пшоно, зливши з нього воду. Готуємо, поки куліш не загусне. Додаємо масло, сметану, зелень, перчимо і добре перемішуємо. Даємо трохи покипіти і знімаємо. Куліш готовий.

Смакуйте разом з родиною!

Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФІЛЬ

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