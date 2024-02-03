Казацкий кулеш в казане: рецепт приготовления легендарного блюда

Рецепт приготовления казацкого кулеша в казане от постоянной читательницы «Одесской жизни» Алены Паламарчук из села Немировское Балтской громады.
Ингредиенты для приготовления кулеша:
- лук репчатый — 5 шт.;
- пшено — 200-300 г;
- морковь — 4-5 шт.;
- говядина или свинина — 500-600 г;
- сало — 250-300 г;
- масло — 150-200 г;
- зелень — пучок;
- вода питьевая — 2 л;
- сметана — по вкусу;
- перец черный молотый и соль — по вкусу.
Этапы приготовления блюда
- Пшено промываем семь раз в горячей воде, заливаем кипятком и оставляем на 10 минут. Чистим и моем морковь и лук. Нарезаем лук кусочками, морковь — соломкой.
- Измельченное сало жарим в казане, пока зарумянится. Добавляем порезанное на куски мясо, обжариваем. Кладем нарезанный лук, минут 5-10 поджариваем, затем — порезанную соломкой морковь. Тушим 10-15 минут и заливаем водой. Готовим до готовности мяса.
- Добавляем набухшее пшено, слив с него воду. Готовим, пока кулеш не загустеет. Добавляем масло, сметану, зелень, перчим и хорошо перемешиваем. Даем немного покипеть и снимаем. Кулеш готов.
Смакуйте вместе с семьей!