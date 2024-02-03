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Казацкий кулеш в казане: рецепт приготовления легендарного блюда

Рецепт приготовления казацкого кулеша в казане от постоянной читательницы «Одесской жизни» Алены Паламарчук из села Немировское Балтской громады.

Ингредиенты для приготовления кулеша:

  • лук репчатый — 5 шт.;
  • пшено — 200-300 г;
  • морковь — 4-5 шт.;
  • говядина или свинина — 500-600 г;
  • сало — 250-300 г;
  • масло — 150-200 г;
  • зелень — пучок;
  • вода питьевая — 2 л;
  • сметана — по вкусу;
  • перец черный молотый и соль — по вкусу.

Этапы приготовления блюда

  1. Пшено промываем семь раз в горячей воде, заливаем кипятком и оставляем на 10 минут. Чистим и моем морковь и лук. Нарезаем лук кусочками, морковь — соломкой.
  2. Измельченное сало жарим в казане, пока зарумянится. Добавляем порезанное на куски мясо, обжариваем. Кладем нарезанный лук, минут 5-10 поджариваем, затем — порезанную соломкой морковь. Тушим 10-15 минут и заливаем водой. Готовим до готовности мяса.
  3. Добавляем набухшее пшено, слив с него воду. Готовим, пока кулеш не загустеет. Добавляем масло, сметану, зелень, перчим и хорошо перемешиваем. Даем немного покипеть и снимаем. Кулеш готов.

Смакуйте вместе с семьей!

Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФИЛЬ

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