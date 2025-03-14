Серйозні теми піднімуть і в Національному художньому музеї. Там відбудеться дискусія на тему окупації Криму. Музей сучасного мистецтва, який нещодавно відкрився в Одесі у суботу запрошує на покази відеоарта. А Музей української книги – на лекцію присвячену творчості Рембрандта. Лекція про мистецтво східних садів відбудеться в бібліотеці Багрицького, а екскурс в історію жіночих сумочок – в універсальному читальному залі.
Традиційно на вас чекають в Музеї елктротранспорту, а для любителів музики відбудуться концерти. Більше анонсів шукайте в нашому огляді.
Що: Благодійний концерт класичної музики
Де: Новосельського, 68, Кірха
Коли: 16 березня, 16:00
Вхід за вільним донатом
Що: Дискусія. Кримський досвід окупації: про що ми говоримо, коли говоримо про Крим?
Де: Софіївська, 5-А, Одеський національний художній музей
Коли: 14 березня, 16:00
Що: Літературно-музична композицію «МЕТЕЛИК І ТАНКИ»
Де: Тараса Кузьміна, 9 (Градоночальницька), б-ка Паустовського
Коли: 14 березня, 15:00
Що: Українські добровольці – Герої одеських вулиць: зустріч до Дня добровольця
Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 14 березня, 15:00
Що: Літературно-музичний вечір до Дня народження Шевченка
Де: Книжковий провулок, 1, б-ка Франка
Коли: 14 березня, 16:00
Що: Екскурсія музеєм електротранспорту
Де: Олексіївська площа, 21, Депо
Коли: 15 березня, 12:00
Попередній запис на екскурсію: 050 399 42 11, 717 54 54, 7 886 886
Що: Мистецтво гармонії: Китайські та японські сади. Лекція Степана Мацюка.
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 15 березня, 12:00
Що: Суботня зустріч у «Чорноморці»
Де: Парк Шевченка, фойє стадіону «Чорноморець», центральний вхід, 2-й поверх
Коли: 15 березня, 13:00
Що: Лекція «Таємниці картин Рембрандта»
Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського, Музей української книги
Коли: 15 березня, 15:00
Що: Відкриття виставки Наталії Тукмакової «Про що мовчать риби»
Де: Єврейська, 19, галерея «Муза»
Коли: 15 березня, 15:00
Що: Показ відеоарту. Життя природи: зростання і забуття
Де: Європейська, 31-33, Музей сучасного мистецтва
Коли: 15 березня, 18:00
Що: Історія дамських сумочок в Європі
Де: Європейська, 67, Універсальний читальний зал
Коли: 16 березня, 14:00