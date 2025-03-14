Серйозні теми піднімуть і в Національному художньому музеї. Там відбудеться дискусія на тему окупації Криму. Музей сучасного мистецтва, який нещодавно відкрився в Одесі у суботу запрошує на покази відеоарта. А Музей української книги – на лекцію присвячену творчості Рембрандта. Лекція про мистецтво східних садів відбудеться в бібліотеці Багрицького, а екскурс в історію жіночих сумочок – в універсальному читальному залі.

Традиційно на вас чекають в Музеї елктротранспорту, а для любителів музики відбудуться концерти. Більше анонсів шукайте в нашому огляді.

Що: Благодійний концерт класичної музики

Де: Новосельського, 68, Кірха

Коли: 16 березня, 16:00

Вхід за вільним донатом



Що: Дискусія. Кримський досвід окупації: про що ми говоримо, коли говоримо про Крим?

Де: Софіївська, 5-А, Одеський національний художній музей

Коли: 14 березня, 16:00

Що: Літературно-музична композицію «МЕТЕЛИК І ТАНКИ»

Де: Тараса Кузьміна, 9 (Градоночальницька), б-ка Паустовського

Коли: 14 березня, 15:00

Що: Українські добровольці – Герої одеських вулиць: зустріч до Дня добровольця

Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 14 березня, 15:00

Що: Літературно-музичний вечір до Дня народження Шевченка

Де: Книжковий провулок, 1, б-ка Франка

Коли: 14 березня, 16:00



Що: Екскурсія музеєм електротранспорту

Де: Олексіївська площа, 21, Депо

Коли: 15 березня, 12:00

Попередній запис на екскурсію: 050 399 42 11, 717 54 54, 7 886 886



Що: Мистецтво гармонії: Китайські та японські сади. Лекція Степана Мацюка.

Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького

Коли: 15 березня, 12:00

Що: Суботня зустріч у «Чорноморці»

Де: Парк Шевченка, фойє стадіону «Чорноморець», центральний вхід, 2-й поверх

Коли: 15 березня, 13:00



Що: Лекція «Таємниці картин Рембрандта»

Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського, Музей української книги

Коли: 15 березня, 15:00



Що: Відкриття виставки Наталії Тукмакової «Про що мовчать риби»

Де: Єврейська, 19, галерея «Муза»

Коли: 15 березня, 15:00



Що: Показ відеоарту. Життя природи: зростання і забуття

Де: Європейська, 31-33, Музей сучасного мистецтва

Коли: 15 березня, 18:00

Що: Історія дамських сумочок в Європі

Де: Європейська, 67, Універсальний читальний зал

Коли: 16 березня, 14:00

