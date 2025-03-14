Серьезные темы поднимут и в Национальном художественном музее. Там состоится дискуссия на тему оккупации Крыма. Музей современного искусства, который недавно открылся в Одессе в субботу приглашает на показы видеоарта. А Музей украинской книги — на лекцию посвященную творчеству Рембрандта. Лекция об искусстве восточных садов состоится в библиотеке Багрицкого, а экскурс в историю женских сумочек — в универсальном читальном зале.

Традиционно вас ждут в Музее элктротранспорта, а для любителей музыки состоятся концерты. Больше анонсов ищите в нашем обзоре.

Что: Благотворительный концерт классической музыки

Где: Новосельского, 68, Кирха

Когда: 16 марта, 16:00

Вход за свободным донатом



Что: Дискуссия. Крымский опыт оккупации: о чем мы говорим, когда говорим о Крыме?

Где: Софиевская, 5-А, Одесский национальный художественный музей

Когда: 14 марта, 16:00



Что: Литературно-музыкальная композиция «БАБОЧКА И ТАНКИ»

Где: Тараса Кузьмина, 9 (Градоночальницкая), б-ка Паустовского

Когда: 14 марта, 15:00

Что: Украинские добровольцы – Герои одесских улиц: встреча ко Дню добровольца

Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 14 марта, 15:00

Что: Литературно-музыкальный вечер ко Дню рождения Шевченко

Где: Книжный переулок, 1, б-ка Франко

Когда: 14 марта, 16:00



Что: Экскурсия по музею электротранспорта

Где: Алексеевская площадь, 21, Депо

Когда: 15 марта, 12:00

Предварительная запись на экскурсию: 050 399 42 11, 717 54 54, 7 886 886



Что: Искусство гармонии: Китайские и японские сады. Лекция Степана Мацюка.

Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого

Когда: 15 марта, 12:00

Что: Субботняя встреча в «Черноморце»

Где: Парк Шевченко, фойе стадиона «Черноморец», центральный вход, 2-й этаж

Когда: 15 марта, 13:00



Что: Лекция «Тайны картин Рембрандта»

Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского, Музей украинской книги

Когда: 15 марта, 15:00



Что: Открытие выставки Натальи Тукмаковой «О чем молчат рыбы»

Где: Еврейская, 19, галерея «Муза»

Когда: 15 марта, 15:00



Что: Показ видеоарта. Жизнь природы: рост и забвение

Где: Европейская, 31-33, Музей современного искусства

Когда: 15 марта, 18:00

Что: История дамских сумочек в Европе

Где: Европейская, 67, Универсальный читальный зал

Когда: 16 марта, 14:00

