Серьезные темы поднимут и в Национальном художественном музее. Там состоится дискуссия на тему оккупации Крыма. Музей современного искусства, который недавно открылся в Одессе в субботу приглашает на показы видеоарта. А Музей украинской книги — на лекцию посвященную творчеству Рембрандта. Лекция об искусстве восточных садов состоится в библиотеке Багрицкого, а экскурс в историю женских сумочек — в универсальном читальном зале.
Традиционно вас ждут в Музее элктротранспорта, а для любителей музыки состоятся концерты. Больше анонсов ищите в нашем обзоре.
Что: Благотворительный концерт классической музыки
Где: Новосельского, 68, Кирха
Когда: 16 марта, 16:00
Вход за свободным донатом
Что: Дискуссия. Крымский опыт оккупации: о чем мы говорим, когда говорим о Крыме?
Где: Софиевская, 5-А, Одесский национальный художественный музей
Когда: 14 марта, 16:00
Что: Литературно-музыкальная композиция «БАБОЧКА И ТАНКИ»
Где: Тараса Кузьмина, 9 (Градоночальницкая), б-ка Паустовского
Когда: 14 марта, 15:00
Что: Украинские добровольцы – Герои одесских улиц: встреча ко Дню добровольца
Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 14 марта, 15:00
Что: Литературно-музыкальный вечер ко Дню рождения Шевченко
Где: Книжный переулок, 1, б-ка Франко
Когда: 14 марта, 16:00
Что: Экскурсия по музею электротранспорта
Где: Алексеевская площадь, 21, Депо
Когда: 15 марта, 12:00
Предварительная запись на экскурсию: 050 399 42 11, 717 54 54, 7 886 886
Что: Искусство гармонии: Китайские и японские сады. Лекция Степана Мацюка.
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 15 марта, 12:00
Что: Субботняя встреча в «Черноморце»
Где: Парк Шевченко, фойе стадиона «Черноморец», центральный вход, 2-й этаж
Когда: 15 марта, 13:00
Что: Лекция «Тайны картин Рембрандта»
Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского, Музей украинской книги
Когда: 15 марта, 15:00
Что: Открытие выставки Натальи Тукмаковой «О чем молчат рыбы»
Где: Еврейская, 19, галерея «Муза»
Когда: 15 марта, 15:00
Что: Показ видеоарта. Жизнь природы: рост и забвение
Где: Европейская, 31-33, Музей современного искусства
Когда: 15 марта, 18:00
Что: История дамских сумочек в Европе
Где: Европейская, 67, Универсальный читальный зал
Когда: 16 марта, 14:00