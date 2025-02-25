В середу, в бібліотеці Грушевського ми згадаємо роковини анексії Криму. Також, цими днями ми будемо вшановувати памʼять Лесі Українки та згадаємо про день народження нашого ботанічного саду. Джазова академія запрошує доторкнутися до однієї з граней джазової музики та послухати концерт альтернативного джазу.

Всі події як завжди – безкоштовні, деінде вас попросять зробити благодійний внесок та зареєструватися.

Що: Вшануймо Лесю: одеська громада ініціює памʼятник

Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 25 лютого, 15:00



Що: «Століття не памʼяті»: як втрачені і знищені совком скарби, родоводи і спогади травмували нас

Де: Європейська, 2, книгарня-кавʼярня Старого Лева

Коли: 25 лютого, 18:30

Що: День спротиву російською окупації Криму: 11 років поспіль

Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 26 лютого, 13:00



Що: Лекція Володимира Немерцалова «Квіти памʼяті, плоди досвіду»

Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 26 лютого, 15:00

Що: Джазова академія. Концерт експериментального джазу

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 26 лютого, 18:00

Що: Піренейський півострів – загадковий край

Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького

Коли: 27 лютого, 16:00

Що: 205 років оазі в степу

Де: Ніжинська, 65, Музей історії євреїв

Коли: 27 лютого, 18:00

