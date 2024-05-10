Афіша Одеси на 10-12 травня: «весняна» виставка, презентації та концерт духового оркестру

Дегустація пасок та жіночий фестиваль: топ-5 яскравих подій 10-12 травня в Одесі Ці вихідні дні співпадають зі святкуванням Дня матері. Це прекрасна нагода подарувати мамі квитки в оперу на концерт, в театр або незвичайну дегустацію. Пʼятниця подарує кілька премʼєрних показів. Французький органіст та джазмен Бернар Струбер підготував з солістами Одеської опери витончену програму. В Українському театрі відбудеться премʼєрний показ вистави “Камінь” ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

День паролів та тунця: свята та події 2 травня Сьогодні 2 травня 2024 року – сумна дата для одеситів… Проте сьогоднішній день примітний не лише скорботними, а й незвичайними святами. Розповідаємо про деякі з них. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ