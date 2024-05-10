Афіша Одеси на 10-12 травня: «весняна» виставка, презентації та концерт духового оркестру

Ці вихідні збігаються із святкуванням Дня матері в Україні. Не забудьте поздоровити своїх матусь. До речі, це свято – гарний привід запросити мати на концерт або в театр. І навіть, якщо зараз ви не можете дозволити дорогі розваги – подивіться наші анонс, ми впевнені, ви знайдете щось цікаве.
- Що: Український клуб
- Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
- Коли: 10 травня, 13:30
- Що: Виставка картин «З весною в серці»
- Де: Європейська, 67, Арт-простір
- Коли: 10 травня, 14:00
- Що: Презентація проєкту «Книгарня Бандерівців»
- Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
- Коли: 10 травня, 15:00
- Що: Презентація книги «Лемент Херсонщини»
- Де: Польська, 19, Музей Блещунова
- Коли: 10 травня, 16:00
- Що: Концерт духового оркестру «Велич любові»
- Де: Новосельського, 63, Музична академія, Велика зала
- Коли: 11 травня, 15:00
- Що: Відкриття виставки Ольги Штейн «Ти годуєш їх, вони годують тебе»
- Де: Софіївська, 5а, Художній музей
- Коли: 12 травня, 16:00
- Що: День підтримки переселенців
- Де: Парк Марка Твена
- Коли: 12 травня, 15:00-19:00
- Що: Екскурсія в музей електротранспорту
- Де: Олексіївська площа, трамвайне депо
- Коли: 12 травня, 12:00.