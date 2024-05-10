Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси на 10-12 травня: «весняна» виставка, презентації та концерт духового оркестру

Афіша Одеси на 10-12 травня: «весняна» виставка, презентації та концерт духового оркестру

Ці вихідні збігаються із святкуванням Дня матері в Україні. Не забудьте поздоровити своїх матусь. До речі, це свято – гарний привід запросити мати на концерт або в театр. І навіть, якщо зараз ви не можете дозволити дорогі розваги – подивіться наші анонс, ми впевнені, ви знайдете щось цікаве.

Афиша, украинский клуб

Афиша, выставка

Афиша, презентация

Афиша, презентация книги

Афиша, концерт

 

Афиша, выставка

Афиша, день поддержки переселенцев

Афиша, экскурсия

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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ
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