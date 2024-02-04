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Книга, що розповідає про хліборобську спадщину Ананьївщини вийшла в друк

Книга, що розповідає про хліборобську спадщину Ананьївщини вийшла в друк

Одеситка Людмила Кольчева, уродженка славного міста Ананьєва, небайдужа до історичної спадщини рідного краю. Нещодавно вийшла друком її наукова праця «Зерно українського всесвіту». Це своєрідний літопис землеробсько-культурної спадщини Буго-Дністровського межиріччя.

У давнину великий торговий маршрут, що вів з Балти до Одеси, а далі морем за кордон, пролягав через місто Ананьїв. 

У своїй книзі авторка склала хронологію хліборобства Ананьївщини починаючи з VII тисячоліття до нашої ери. З 5500 до 2700 років до нашої ери Буго-Дністровське межиріччя населяла найпередовіша трипільська сільськогосподарська цивілізація. З V до н.е. і до I століття нашої ери греки вивозили причорноморське збіжжя до Греції, пізніше литовці і турки експортували його до Візантії. Людмила Кольчева стверджує, що поряд з античними містами на давніх картах стоять Еraktum (Ананьїв) та Vibantavarium (Балта). За правління турків Ананьїв мав звучну османську назву Нані (Хлібне).

Людмила Кольчева

— В межах проекту «Хліборобство — спадок нації»  мрію створити у рідному місті Музей хліборобства зі Школою туристичного краєзнавства, — розповіла Людмила Кольчева. —  Адже Русь-Україна — це не просто найдавніший центр культури, а місце, де, незважаючи на століття боротьби, наша культура збереглася майже у своєму первозданному вигляді. Більш ніж тисячолітню культуру не змогли ні знищити, ні вкрасти, ні переробити, ні змінити.

Людмила Кольчева також є авторкою проекту «Культурна спадщина України», освітньо-пізнавальної програми «Туристичне краєзнавство та регіонознавство», створених для дослідження, збереження та примноження культурної спадщини Північного Причорномор’я.

Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФІЛЬ

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