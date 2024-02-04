Новости Одессы и Одесской области

Книга, рассказывающая о земледельческом наследии Ананьевщины вышла в печати

Книга, рассказывающая о земледельческом наследии Ананьевщины вышла в печати

Одесситка Людмила Кольчева, уроженка славного города Ананьева, неравнодушна к историческому наследию родного края. Недавно вышла в свет ее научная работа «Зерно українського всесвіту». Это своеобразная летопись земледельческо-культурного наследия Буго-Днестровского междуречья.

В древности большой торговый маршрут, который вел из Балты в Одессу, а дальше морем за границу, пролегал через город Ананьев. 

В своей книге автор составила хронологию земледелия Ананьевщины начиная с VII тысячелетия до нашей эры. С 5500 до 2700 лет до нашей эры Буго-Днестровское междуречье населяла передовая трипольская сельскохозяйственная цивилизация. С V до н.э. и до I века нашей эры греки вывозили причерноморское зерно в Грецию, позже литовцы и турки экспортировали его в Византию. Людмила Кольчева утверждает, что рядом с античными городами на древних картах стоят Еraktum (Ананьев) и Vibantavarium (Балта). Во времена правления турок Ананьев имел звучное османское название Нани (Хлебное).

Людмила Кольчева

— В рамках проекта «Хліборобство — спадок нації» мечтаю создать в родном городе Музей хлеборобства со Школой туристического краеведения, — рассказала Людмила Кольчева, — Ведь Русь-Украина — это не просто древнейший центр культуры, а место, где, несмотря на века борьбы, наша культура сохранилась почти в своем первозданном виде. Более чем тысячелетнюю культуру не смогли ни уничтожить, ни украсть, ни переделать, ни изменить.

Людмила Кольчева также является автором проекта «Культурна спадщина України», образовательно-познавательной программы «Туристичне краєзнавство та регіонознавство», созданных для исследования, сохранения и приумножения культурного наследия Северного Причерноморья.

Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить