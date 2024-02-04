Книга, рассказывающая о земледельческом наследии Ананьевщины вышла в печати

В древности большой торговый маршрут, который вел из Балты в Одессу, а дальше морем за границу, пролегал через город Ананьев.

В своей книге автор составила хронологию земледелия Ананьевщины начиная с VII тысячелетия до нашей эры. С 5500 до 2700 лет до нашей эры Буго-Днестровское междуречье населяла передовая трипольская сельскохозяйственная цивилизация. С V до н.э. и до I века нашей эры греки вывозили причерноморское зерно в Грецию, позже литовцы и турки экспортировали его в Византию. Людмила Кольчева утверждает, что рядом с античными городами на древних картах стоят Еraktum (Ананьев) и Vibantavarium (Балта). Во времена правления турок Ананьев имел звучное османское название Нани (Хлебное).

— В рамках проекта «Хліборобство — спадок нації» мечтаю создать в родном городе Музей хлеборобства со Школой туристического краеведения, — рассказала Людмила Кольчева, — Ведь Русь-Украина — это не просто древнейший центр культуры, а место, где, несмотря на века борьбы, наша культура сохранилась почти в своем первозданном виде. Более чем тысячелетнюю культуру не смогли ни уничтожить, ни украсть, ни переделать, ни изменить.

Людмила Кольчева также является автором проекта «Культурна спадщина України», образовательно-познавательной программы «Туристичне краєзнавство та регіонознавство», созданных для исследования, сохранения и приумножения культурного наследия Северного Причерноморья.