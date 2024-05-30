«Картини з душею мають силу»: історія художника-самоучки із села Писарівка

«Картини з душею мають силу»: історія художника-самоучки із села Писарівка

Михайло Лісовий – художник-аматор. У його творчій колекції майже сто робіт. І навіть ті, що народжені на гранях добра і зла, несуть світло і мир. Він тонко відчуває красу, захоплюється роботами відомих художників України Євгена Столиці, Льва Мазура, Катерини Білокур, Олександра Ройтбурда, Івана Марчука, Анатолія Криволапа.

Малювати вчив математик

ЛІСОВИЙ МУЗЕЙ

Михайло Захарович Лісовий народився 1950 року в сім’ї колгоспників, у селі Писарівка Кодимської громади. Як і більшість ровесників, малим пас корів, допомагав батькам по господарству. Хист до малювання в нього помітили в школі та доручили Михайлу художнє оформлення шкільної газети.

Вчителя малювання в школі заміняв математик, який бачив, що росте обдарування. Однак після закінчення школи Михайло обрав професію, яка найбільше була в пошані у селі.

– Побачив, що заможно в селі живе агроном, то й пішов здобувати цей фах в Одеському сільськогосподарському інституті, — жартує Михайло Захарович.

Після інституту була служба. Повернувшись додому, Михайло понад десять років працював на посадах від агронома колгоспу до головного агронома Кодимського району та на інших керівних посадах. А наприкінці дев’яностих започаткував власну справу — побудував олійню. І ось уже понад 20 років переробляє соняшникове насіння на олію та макуху для підсобного господарства.

А ще він нарешті почав писати картини. Бажання творити відродили уроки в Інтернеті: майстер-класи з художнього ремесла.

Воювали батьки, а тепер їх онуки

ЛІСОВИЙ1

Коли 24 лютого 2022 росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, у Михайла Захаровича промайнула думка: зазнали батьки воєнного лихоліття, а тепер і їхні внуки.

— Про ту війну знаю не тільки з кіно та книжок, а й із розповідей батька Захарія Хомовича та дядька Василя. Тато народився 1915 року в Писарівці в багатодітній сім’ї, де виховувались п’ятеро синів і троє донечок. Коли над рідним краєм загриміла воєнна громовиця, всі брати як один стали на захист Вітчизни. З фронтових доріг додому прийшов тільки мій батько і його брат – мій дядько Василь, — згадує Михайло.

Понад три місяці митець не брав до рук пензля. Душа боліла від чорного горя. Розпинали серце понівечені, зґвалтовані і розстріляні села і міста України. Михайло Захарович долучився до волонтерського та мистецького фронтів.

Посланець Божий оберігає Україну

ангел

Згодом майстер взявся за пензель, і народилася перша картина воєнного часу «Весна-2022».

– Як би не біснувався ворог, а перемога буде нашою. Україну оберігає Янгол-охоронець – посланець Божий, — каже митець, і вказує на свій витвір.

Саме такою він побачив весну-2022, в зелено-приглушених тонах з Янголом над краєм, з Провісником перемоги.

Малює він тоді, коли є натхнення, коли ніщо не заважає. Здебільшого це трапляється пізно ввечері і вночі.

– Якось писав картину з вечора до світанку. А коли рука вже не тримала пензля, пішов спати, — розповідає художник. – Творча робота – це коли ти наодинці з мистецтвом, зі своїм внутрішнім світом.

Картини з душею мають силу

Михайло Захарович має чудовий голос, знає багато пісень. А ще він вміє будувати, столярувати. І надзвичайно дорожить родиною і друзями.

— Багато часу я приділяю роботі, родині, дружині Тетяні, з якою ми разом 50 років, дітям, онукам, — розмірковує художник. — Намагаюсь працювати, творити тут і зараз. Треба всюди встигнути. Я збудував дім, посадив сад, виростив сина і доньку, маю онуків. В планах — картина «Парад Перемоги на Хрещатику». Я буду ділитися внутрішнім світом, і знаю, що це будуть мирні картини — пейзажі рідного краю, які мають всепереможну силу Життя.

Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФІЛЬ
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