«Картины с душой имеют силу»: история художника-самоучки из села Писаревка

Рисовать учил математик

Михаил Захарович Лесной родился в 1950 году в семье колхозников, в селе Писаревка Кодымской громады. Как и большинство ровесников, маленьким пас коров, помогал родителям по хозяйству. Талант к рисованию у него заметили в школе и поручили Михаилу художественное оформление школьной газеты.

Учителя рисования в школе заменял математик, который видел, что растет дарование. Однако после окончания школы Михаил выбрал профессию, которая больше всего была в почете в селе.

— Увидел, что зажиточно в селе живет агроном, поэтому и пошел получать эту специальность в Одесском сельскохозяйственном институте, — шутит Михаил Захарович.

После института была служба. Вернувшись домой, Михаил более десяти лет работал на должностях от агронома колхоза до главного агронома Кодымского района и на других руководящих должностях. А в конце девяностых начал собственное дело — построил маслобойню. И вот уже более 20 лет перерабатывает семена подсолнечника в масло и жмых для подсобного хозяйства.

А еще он наконец начал писать картины. Желание творить возродили уроки в Интернете: мастер-классы по художественному ремеслу.

Воевали родители, а теперь их внуки

Когда 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, у Михаила Захаровича промелькнула мысль: пережили родители военное лихолетье, а теперь и их внуки.

— О той войне знаю не только из кино и книг, но и из рассказов отца Захария Хомовича и дяди Василия. Отец родился в 1915 году в Писаревке в многодетной семье, где воспитывались пять сыновей и три дочери. Когда над родным краем загремела военная гроза, все братья как один стали на защиту Отчизны. С фронтовых дорог домой пришел только мой отец и его брат — мой дядя Василий, — вспоминает Михаил.

Более трех месяцев художник не брал в руки кисти. Душа болела от черного горя. Распинали сердце изуродованные, изнасилованные и расстрелянные села и города Украины. Михаил Захарович присоединился к волонтерскому и художественному фронтам.

Посланник Божий оберегает Украину

Со временем мастер взялся за кисть, и родилась первая картина военного времени «Весна-2022».

— Как бы ни бесновался враг, а победа будет нашей. Украину оберегает Ангел-хранитель — посланник Божий, — говорит художник, и указывает на свое произведение.

Именно такой он увидел весну-2022, в зелено-приглушенных тонах с Ангелом над краем, с Предвестником победы.

Рисует он тогда, когда есть вдохновение, когда ничто не мешает. В основном это случается поздно вечером и ночью.

— Как-то писал картину с вечера до рассвета. А когда рука уже не держала кисти, пошел спать, — рассказывает художник. — Творческая работа — это когда ты наедине с искусством, со своим внутренним миром.

Картины с душой имеют силу

Михаил Захарович имеет прекрасный голос, знает много песен. А еще он умеет строить, столярничать. И очень дорожит семьей и друзьями.

— Много времени я уделяю работе, семье, жене Татьяне, с которой мы вместе 50 лет, детям, внукам, — размышляет художник. — Стараюсь работать, творить здесь и сейчас. Надо везде успеть. Я построил дом, посадил сад, вырастил сына и дочь, имею внуков. В планах — картина «Парад Победы на Крещатике». Я буду делиться внутренним миром, и знаю, что это будут мирные картины — пейзажи родного края, которые имеют всепобеждающую силу Жизни.