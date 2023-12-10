Як на Подільщині збирають допомогу на підтримку ЗСУ

Учасники та гості гастрономічно-мистецького дійства мали можливість скуштувати та придбати страви української кухні, приготовлені майстринями кулінарної та кондитерської справи. Це запашний український борщ, зварений за старовинним рецептом, смачна каша, різноманітні ковбаси та копчення, запашна випічка, вертути, пиріжки, солодощі.

Захід проходив під виступи творчих колективів всіх громад. Багато музичних присвят адресувалося саме героїчним українським військовим, які є взірцем мужності, героїзму та патріотизму в боротьбі за рідну землю.

Кульмінацією заходу стало оголошення підсумків збору коштів. Начальник Подільської військової адміністрації Михайло Лазаренко зазначив, що було пожертвувано понад 170 тисяч гривень. Зокрема Савранська громада передала 48 тисяч, Любашівська — 10 тисяч, Зеленогірська — більше 8 тисяч гривень.

210 тисяч гривень зібрали в Ананьєві

В Ананьєві благодійний «Осінній ярмарок» вирував в парку «Молодіжний».

За інформацією начальниці відділу культури міськради Ольги Сагали, найкращі господині усіх старостинських округів приготували страви, випічку, домашні смаколики, напої. Відвідувачі також зігрівалися гарячою шурпою та охоче розкуповували вироби ручної роботи.

Самодіяльні артисти Ананьївського Будинку культури разом з аматорськими колективами та окремими виконавцями підготували концертну програму.

На ярмарку було зібрано рекордну суму — 210 тисяч гривень.

Як повідомив очільник Ананьївської громади Юрій Тищенко, за виручені кошти було придбано 10 безпілотників. «Бойові пташки» вже відправлено у військові підрозділи, які мужньо воюють з рашистами на Херсонському напрямку.