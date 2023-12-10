Как на Подольщине собирают помощь в поддержку ВСУ

Участники и гости гастрономически-художественного действа имели возможность попробовать и приобрести блюда украинской кухни, приготовленные мастерицами кулинарного и кондитерского дела. Это душистый украинский борщ, сваренный по старинному рецепту, вкусная каша, разнообразные колбасы и копчения, душистая выпечка, вертуты, пирожки, сладости.

Мероприятие проходило под выступления творческих коллективов всех общин. Много музыкальных посвящений адресовалось именно героическим украинским военным, которые являются образцом мужества, героизма и патриотизма в борьбе за родную землю.

Кульминацией мероприятия стало объявление итогов сбора средств. Начальник Подольской военной администрации Михаил Лазаренко отметил, что было пожертвовано более 170 тысяч гривен. В частности Савранская громада передала 48 тысяч, Любашевская — 10 тысяч, Зеленогорская — более 8 тысяч гривен.

210 тысяч гривен собрали в Ананьеве

В Ананьеве благотворительная «Осенняя ярмарка» бушевала в парке «Молодежный».

По информации начальницы отдела культуры горсовета Ольги Сагалы, лучшие хозяйки всех старостинских округов приготовили блюда, выпечку, домашние вкусности, напитки. Посетители также согревались горячей шурпой и охотно раскупали изделия ручной работы.

Самодеятельные артисты Ананьевского Дома культуры вместе с любительскими коллективами и отдельными исполнителями подготовили концертную программу.

На ярмарке была собрана рекордная сумма — 210 тысяч гривен.

Как сообщил руководитель Ананьевской громады Юрий Тищенко, за вырученные средства было приобретено 10 беспилотников. «Боевые птички» уже отправлены в воинские подразделения, которые мужественно воюют с рашистами на Херсонском направлении.