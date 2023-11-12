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Ігорь Мурашко: як докер з Чорноморського порту став морпіхом у лавах ЗСУ

Ігорь Мурашко: як докер з Чорноморського порту став морпіхом у лавах ЗСУ

Відповідальність за свою країну і родини спонукала багатьох жителів Одещини, які до війни займалися мирною працею, поповнити лави 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського та стати на захист Вітчизни.

Агресія кацапської орди кардинально змінила життя і професійного докера Чорноморського порту Ігоря Мурашка. Ще вчора він керував різного роду технікою, а сьогодні рятує життя побратимів на фронті. 

Зберігач музейного фонду Великомихайлівського історико-краєзнавчого музею, нині військовослужбовець ЗСУ Івис Вілен повідав, що познайомився з Ігорем на шляху до навчального центру,  недовго разом служили в одному з бойових підрозділів.

— Щирість, почуття гумору, відвага та професіоналізм вражають усіх, хто знає цього кремезного чоловіка. Його бойовий шлях почався на околицях Миколаєва, продовжився за річкою Інгулець і тягнеться аж до безкраїх степів Донбасу, — розповів краєзнавець. 

Парамедик 137-го окремого батальйону морської піхоти Ігор Мурашко на «відмінно» пройшов курси бойових медиків. Відтоді під ворожими обстрілами та авіаударами він врятував не одне життя і продовжує рятувати.

На запитання, чому він став саме бойовим медиком, чорноморський докер жартома відповідає, що просто у похідному рюкзаку мав трохи медикаментів і знає, як користуватися цими засобами. 

Дім, дружина та дітки — у планах мужнього парамедика Мурашка. Перейматиметься сімейними справами вже після перемоги. Адже у морпіхів-остроградців зараз є чимало незавершених справ на Донеччині. Ще треба відвоювати Донецьк, Маріуполь, Бердянськ та інші захоплені росіянами міста і села. 

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Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФІЛЬ

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