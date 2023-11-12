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Игорь Мурашко: как докер из Черноморского порта стал морпехом в рядах ВСУ

Игорь Мурашко: как докер из Черноморского порта стал морпехом в рядах ВСУ

Ответственность за свою страну и семьи побудила многих жителей Одесской области, которые до войны занимались мирным трудом, пополнить ряды 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского и стать на защиту Отечества.

Агрессия кацапской орды кардинально изменила жизнь и профессионального докера Черноморского порта Игоря Мурашко. Еще вчера он руководил разного рода техникой, а сегодня спасает жизни побратимов на фронте. 

Хранитель музейного фонда Великомихайловского историко-краеведческого музея, ныне военнослужащий ВСУ Ивис Вилен поведал, что познакомился с Игорем на пути в учебный центр, недолго вместе служили в одном из боевых подразделений.

— Искренность, чувство юмора, отвага и профессионализм поражают всех, кто знает этого крепкого мужчину. Его боевой путь начался в окрестностях Николаева, продолжился за рекой Ингулец и тянется до бескрайних степей Донбасса, — рассказал краевед. 

Парамедик 137-го отдельного батальона морской пехоты Игорь Мурашко на «отлично» прошел курсы боевых медиков. С тех пор под вражескими обстрелами и авиаударами он спас не одну жизнь и продолжает спасать.

На вопрос, почему он стал именно боевым медиком, черноморский докер в шутку отвечает, что просто в походном рюкзаке было немного медикаментов и знает, как пользоваться этими средствами. 

Дом, жена и дети — в планах мужественного парамедика Мурашко. Будет заниматься семейными делами уже после победы. Ведь у морпехов-остроградцев сейчас есть немало незавершенных дел в Донецкой области. Еще надо отвоевать Донецк, Мариуполь, Бердянск и другие захваченные россиянами города и села. 

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Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФИЛЬ

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