Громада на Одещині створила власний бренд і продає під ним місцеве вино та м’ясо

«Баранина Фрумушика»

Протягом століть Буджак був відомим районом вівчарства. Овець тут розводили з давніх часів. Є три основні визначальні фактори для отримання специфічних властивостей цієї баранини: якість степової рослинності Тарутинського степу, три місцеві породи, що використовуються виробниками, практика скотарства.

Мармурове забарвлення м’яса та білий колір жиру є результатом поєднання порід, що використовуються для виробництва цієї баранини, та системи вирощування, основаної головним чином на вільному випасі худоби.

Вино «Долина Фрумушика»

Воно поєднує населені пункти південно-західної частини Одеської області — в ме­жах північно-східної частини Болградського району та північної частини Білгород-Дністровського району.

Усі види вина є сухими.

Ось ці продукти тепер будуть офіційними брендами наших буджацьких степів.

Чим це вигідно?

Виробнику виготовлення продуктів із зареєстрованим географічним зазначенням дає захист продукції від недобросовісної конкуренції. Для споживача продукти з географічним зазначенням є гарантією якості, унікальності, оригінального походження продукту з тієї місцевості, де він зроблений. Для регіону в цілому це допомагає збереженню місцевих традицій, розвитку туризму та локального бізнесу, а також гарантує додаткове надходження податків.

Як повідомив Олександр Паларієв, найближчим часом у планах зареєструвати ще один брендовий продукт — «Овеча бриндзя Фрумушики-Нова».

Що таке географічне зазначення?

Географічне зазначення – це позначка на товарі, яка ідентифікує його як такий, що походить з певного географічного місця. Інакше кажучи, це є підтвердженням того, що товар вироблено з використанням місцевих ресурсів, природних і людських, а тому він є унікальним. На відміну від торговельної марки, географічне зазначення реєструють на невизначений термін. Одними з перших українських продуктів з географічним зазначенням стали «Закарпатське вино», «Гуцульська коров’яча бриндзя», «Херсонський кавун» тощо.

Довідка «ОЖ»

Система захисту регіональних продуктів з’явилася у Франції у 1925 році. Першим зареєстрованим географічним зазначенням став сир «Рокфор».