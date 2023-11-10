Новини Одеси та Одеської області

Фестиваль, концерти, творчі зустрічі: що відвідати в Одесі 10 – 13 листопада

Фестиваль, концерти, творчі зустрічі: що відвідати в Одесі 10 – 13 листопада

Увага, увага! Наш огляд розширюється і цього разу ви знайдете події, які відбудуться не лише на вихідних, а й в понеділок! Це пов’язано із цілою низкою подій, а саме фестивалями хорової майстерності та народно-інструментальним фествалем. Тож , якщо час вам дозволить обов’язково відвідайте чудові концерти. Також рекомендуємо прогулятися в неділю в парку Горького, де відбудеться закриття сезону благодійних подій і 75-й день підтримки переселенців з концертами, виставками та активностями для дітей. Ну а якщо ви любите сучасну літературу – завітайте до театру Василько в п’ятницю ввечері. Там на вас чекатиме цікавий співбесідник – Юрій Андрухович. Бажаємо всім нашим читачам гарних та затишних вихідних!

Що: Виготвлення кози-дерези
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 10 листопада, 16:00

Що: Концерт присвячений Всеукраїнському дню працівників культури та народного мистецтва
Де: Футуристів, 11, Мистецька школа ім. Гілєльса
Коли: 10 листопада, 16:30

Що: Юрій Андрухович “Московіада”
Де: Пастера 15, Театр Василька
Коли: 10 листопада, 18:30

Що: American  movie night
Де: Грецька, 1-а, American House
Коли: 10 листопада, 18:30
Реєстрація за посиланням:  https://forms.gle/Z3Y1g6aQsyUyXfdr6https://fb.me/e/a59UMEBTU 

Що: Коли зростається незриме. Творча зустріч з Оленою Кисловською
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 11 листопада, 12:00

Що: Презентація поетичної збірки “Скрижалі нації”
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 11 листопада, 12:00 

Що: Хорові вітражі
Де: Новосельського, 63, Музична академія ім.Нежданової
Коли: 11 листопада, 12:00

 

Що: День підтримки переселенців
Де: парк Горького
Коли: 12 листопада, 13:00

Що: Співають молодіжні хори та ансамблі
Де: Катерининська, 33, Кафедральний собор Успіння Пресвятої Діви Марії
Коли: 12 листопада, 14:00

Що: Фестиваль народно-інструментального мистецтва “Південна Пальміра”
Де: Новосельського, 63, Музична академія ім.Нежданової
Коли: 12-14 листопада

Що: Конкурс – гала фестивалю хорового мистецтва
Де: Новосельського, 63, Музична академія ім.Нежданової
Коли: 13 листопада, 12:00

Що: Лекція “Батурин: кривавий злочин східного сусіда”
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 13 листопада, 15:00 

 

 

 

 

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати