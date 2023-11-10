Фестиваль, концерти, творчі зустрічі: що відвідати в Одесі 10 – 13 листопада

Увага, увага! Наш огляд розширюється і цього разу ви знайдете події, які відбудуться не лише на вихідних, а й в понеділок! Це пов’язано із цілою низкою подій, а саме фестивалями хорової майстерності та народно-інструментальним фествалем. Тож , якщо час вам дозволить обов’язково відвідайте чудові концерти. Також рекомендуємо прогулятися в неділю в парку Горького, де відбудеться закриття сезону благодійних подій і 75-й день підтримки переселенців з концертами, виставками та активностями для дітей. Ну а якщо ви любите сучасну літературу – завітайте до театру Василько в п’ятницю ввечері. Там на вас чекатиме цікавий співбесідник – Юрій Андрухович. Бажаємо всім нашим читачам гарних та затишних вихідних!
Що: Виготвлення кози-дерези
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 10 листопада, 16:00
Що: Концерт присвячений Всеукраїнському дню працівників культури та народного мистецтва
Де: Футуристів, 11, Мистецька школа ім. Гілєльса
Коли: 10 листопада, 16:30
Що: Юрій Андрухович “Московіада”
Де: Пастера 15, Театр Василька
Коли: 10 листопада, 18:30
Що: American movie night
Де: Грецька, 1-а, American House
Коли: 10 листопада, 18:30
Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/Z3Y1g6aQsyUyXfdr6https://fb.me/e/a59UMEBTU
Що: Коли зростається незриме. Творча зустріч з Оленою Кисловською
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 11 листопада, 12:00
Що: Презентація поетичної збірки “Скрижалі нації”
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 11 листопада, 12:00
Що: Хорові вітражі
Де: Новосельського, 63, Музична академія ім.Нежданової
Коли: 11 листопада, 12:00
Що: День підтримки переселенців
Де: парк Горького
Коли: 12 листопада, 13:00
Що: Співають молодіжні хори та ансамблі
Де: Катерининська, 33, Кафедральний собор Успіння Пресвятої Діви Марії
Коли: 12 листопада, 14:00
Що: Фестиваль народно-інструментального мистецтва “Південна Пальміра”
Де: Новосельського, 63, Музична академія ім.Нежданової
Коли: 12-14 листопада
Що: Конкурс – гала фестивалю хорового мистецтва
Де: Новосельського, 63, Музична академія ім.Нежданової
Коли: 13 листопада, 12:00
Що: Лекція “Батурин: кривавий злочин східного сусіда”
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 13 листопада, 15:00