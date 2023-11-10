Фестиваль, концерти, творчі зустрічі: що відвідати в Одесі 10 – 13 листопада

Увага, увага! Наш огляд розширюється і цього разу ви знайдете події, які відбудуться не лише на вихідних, а й в понеділок! Це пов’язано із цілою низкою подій, а саме фестивалями хорової майстерності та народно-інструментальним фествалем. Тож , якщо час вам дозволить обов’язково відвідайте чудові концерти. Також рекомендуємо прогулятися в неділю в парку Горького, де відбудеться закриття сезону благодійних подій і 75-й день підтримки переселенців з концертами, виставками та активностями для дітей. Ну а якщо ви любите сучасну літературу – завітайте до театру Василько в п’ятницю ввечері. Там на вас чекатиме цікавий співбесідник – Юрій Андрухович. Бажаємо всім нашим читачам гарних та затишних вихідних!