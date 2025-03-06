В пʼятницю обовʼязково заплануйте візит в Одеську філармонію, де відбудеться унікальний концерт на підтримку Третьої штурмової бригади. Всі твори будуть виконуватися вперше.

Восьмого березня вас запрошує на побачення Тіна Кароль, а девʼятого – легендарний Іво Бобул. Поспішіть на обидва концерти залишилось вкрай мало квитків.

Нестандартну програму підготували в Оперному театрі до Дня народження Тараса Шевченко. Ви зможете по новому взглянути на нашого генія, а допоможе в цьому музика композиторів, що надихали митця.

Проведіть ці дні красиво!

7 березня, 18:30. Концерт Folkulaka. Презентація альбому «Відчиняйте». More Music Club

Кажуть, деякі потойбічні потвори не можуть зайти в дім, якщо їх не запросити. Але ці фолк-горор перевертні доволі нахабні істоти, тому і вриваються у ваші плани на березень буквально з ноги.

Якщо у вашому плейлисті гарно співіснують фолк, сучасні музичні тренди та трошечки горор-мотивів, відчиняйте новому однойменному альбому та залітайте до Folkulaka на болотяний вогник.

7 березня, 18:00. Ода стійкості. Концерт на підтримку 3-ї штурмової. Одеська філармонія.

“Ода стійкості” — це унікальна культурно-благодійна ініціатива, яка поєднує творчість і військовий досвід. У серії концертів прозвучать симфонічні твори сучасних композиторів, створених під впливом подій війни в Україні. Ці композиції будуть інтерпретовані диригентом Сергієм Лихоманенко, який вже третій рік знаходиться на Донеччині, захищаючи нашу країну як офіцер Збройних Сил України.

Окрім світових прем’єр, у рамках концертів прозвучать нові симфонічні обробки українських класичних творів. Участь провідних українських оркестрів і міжнародних митців додає проєкту потужного символічного значення, підкреслюючи єдність у боротьбі за свободу та незалежність.

Програма концерту:

Віктор Косенко — симфонічна обробка Сонати №2 для фортепіано та оркестру (виконується вперше).

Прем’єрне виконання матеріалу українського композитора, що відображає глибину української музичної традиції.

Борис Лятошинський — Симфонічна обробка Прелюдії fis-moll (виконується вперше).Твір, який підсилює оркестрову палітру оригіналу, надаючи нового звучання класичній українській музиці.

Габріеле Денаро (Італія) — “Концерт для фортепіано з оркестром №1 «Український» (симфонічна редакція: виконується вперше).

Цей твір, натхненний подіями Революції гідності, є символом надії на перемогу та мир, поєднуючи український дух з італійською музичною традицією.

Влад Солодовников (Україна) — “Концерт для вцілілого роялю” (виконується вперше).

Ця ініціатива — більше, ніж музика. Це зв’язок між тими, хто на передовій, і тими, хто підтримує їх у тилу, висловлений через гармонію звуків, що стали відображенням сучасної історії України.

8 березня, 18:00. Тіна Кароль. У приміщенні Театру музичної комедії.

Солодкоголоса Тіна Кароль у твоєму місті! Вона не потребує спеціального представлення, адже її пісні люблять та співають мільйони. Зірка української поп-сцени не так часто буває в Одесі, тому її концерт саме в святковий день – справжній подарунок будь якої жінки.



9 березня, 16:00. Концерт «Тарас Шевченко та світова класика». Театр опери та балету.

До 211-ої річниці від дня народження Тараса Шевченка, в Одеській національній опері – прем’єра: Концертна імпреза «Музика, що завжди звучить божественно»! Шевченко незвичний, світський, шляхетний, меломан і жартівник розкриється для вас у цьому мистецькому проєкті, який презентує світову музичну спадщину саме крізь світогляд та уподобання українського Генія.

Ми почуємо популярні шедеври світової класики, що надихали митця: фрагменти та арії з опер Г. Доніцетті, Дж. Меєрбера, Моцарта, Россіні, Белліні, Верді, С. Гулака-Артемовського, які прозвучать у виконання солістів, хору та оркестру театру.

Музичний керівник та диригент – заслужений артист України Василь Коваль, авторка літературного тексту і ведуча – мисткиня, музикознавиця, журналістка, заслужена працівниця культури України Надія Труш.



9 березня, 17:00. Концерт Іво Бобула. Одеська Філармонія.

Це буде незабутня зустріч, де можна насолодитися улюбленими піснями локальної музичної сцени. Вибір артиста невипадковий: творчість Іво Бобула пронизана справжнім українським духом, життєвою силою та гармонією.

На сцені прозвучить живий концерт від елітного голосу України. Нові композиції та улюблені хіти, такі як “Я приходжу”,”А липи цвітуть”, “Серпанкові очі ” , А вже осінь прийшла у мій сад”, ” Одна єдина” та багато інших, стануть музичною присвятою перемозі нашої країни. Це не просто надія, а впевненість і віра у вільну та незалежну Україну.

І прийде день, коли перемога стане реальністю.



