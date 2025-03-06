В пятницу обязательно запланируйте визит в Одесскую филармонию, где состоится уникальный концерт в поддержку Третьей штурмовой бригады. Все произведения будут исполняться впервые.

Восьмого марта вас приглашает на свидание Тина Кароль, а девятого — легендарный Иво Бобул. Поспешите на оба концерта осталось крайне мало билетов.

Нестандартную программу подготовили в Оперном театре ко Дню рождения Тараса Шевченко. Вы сможете по новому взглянуть на нашего гения, а поможет в этом музыка композиторов, которые вдохновляли художника.

Проведите эти дни красиво!

7 марта, 18:30. Концерт Folkulaka. Презентация альбома «Открывайте». More Music Club

Говорят, некоторые потусторонние чудовища не могут зайти в дом, если их не пригласить. Но эти фолк-горор оборотни довольно наглые существа, поэтому и врываются в ваши планы на март буквально с ноги.

Если в вашем плейлисте хорошо сосуществуют фолк, современные музыкальные тренды и немножечко хоррор-мотивов, открывайте новому одноименному альбому и залетайте в Folkulaka на болотный огонек.

7 марта, 18:00. Ода стойкости. Концерт в поддержку 3-й штурмовой. Одесская филармония.

«Ода стойкости» — это уникальная культурно-благотворительная инициатива, которая сочетает творчество и военный опыт. В серии концертов прозвучат симфонические произведения современных композиторов, созданных под влиянием событий войны в Украине. Эти композиции будут интерпретированы дирижером Сергеем Лихоманенко, который уже третий год находится в Донецкой области, защищая нашу страну как офицер Вооруженных Сил Украины.

Кроме мировых премьер, в рамках концертов прозвучат новые симфонические обработки украинских классических произведений. Участие ведущих украинских оркестров и международных художников добавляет проекту мощного символического значения, подчеркивая единство в борьбе за свободу и независимость.

Программа концерта:

Виктор Косенко — симфоническая обработка Сонаты №2 для фортепиано и оркестра (исполняется впервые). Премьерное исполнение материала украинского композитора, отражающего глубину украинской музыкальной традиции.

Борис Лятошинский — Симфоническая обработка Прелюдии fis-moll (исполняется впервые) Произведение, которое усиливает оркестровую палитру оригинала, придавая новое звучание классической украинской музыке.

Габриэле Денаро (Италия) — «Концерт для фортепиано с оркестром №1 „Украинский“ (симфоническая редакция: исполняется впервые). Это произведение, вдохновленное событиями Революции достоинства, является символом надежды на победу и мир, сочетая украинский дух с итальянской музыкальной традицией.

Влад Солодовников (Украина) — «Концерт для уцелевшего рояля» (исполняется впервые).

Эта инициатива — больше, чем музыка. Это связь между теми, кто на передовой, и теми, кто поддерживает их в тылу, выраженная через гармонию звуков, ставших отражением современной истории Украины.

8 марта, 18:00. Тина Кароль. В помещении Театра музыкальной комедии.

Сладкоголосая Тина Кароль в твоем городе! Она не нуждается в специальном представлении, ведь ее песни любят и поют миллионы. Звезда украинской поп-сцены не так часто бывает в Одессе, поэтому ее концерт именно в праздничный день — настоящий подарок любой женщины.



9 марта, 16:00. Концерт «Тарас Шевченко и мировая классика». Театр оперы и балета.

К 211-й годовщине со дня рождения Тараса Шевченко, в Одесской национальной опере — премьера: Концертная импреза «Музыка, которая всегда звучит божественно»! Шевченко необычный, светский, благородный, меломан и шутник раскроется для вас в этом художественном проекте, который представляет мировое музыкальное наследие именно сквозь мировоззрение и предпочтения украинского Гения.

Мы услышим популярные шедевры мировой классики, которые вдохновляли художника: фрагменты и арии из опер Г. Доницетти, Дж. Меербера, Моцарта, Россини, Беллини, Верди, С. Гулака-Артемовского, которые прозвучат в исполнении солистов, хора и оркестра театра.

Музыкальный руководитель и дирижер — заслуженный артист Украины Василий Коваль, автор литературного текста и ведущая — художница, музыковед, журналистка, заслуженный работник культуры Украины Надежда Труш.



9 марта, 17:00. Концерт Иво Бобула. Одесская Филармония.

Это будет незабываемая встреча, где можно насладиться любимыми песнями локальной музыкальной сцены. Выбор артиста неслучаен: творчество Иво Бобула пронизано настоящим украинским духом, жизненной силой и гармонией.

На сцене прозвучит живой концерт от элитного голоса Украины. Новые композиции и любимые хиты, такие как «Я прихожу», «А липы цветут», «Серпанкові очі», «А вже осінь прийшла у мій сад», «Одна єдина» и многие другие, станут музыкальным посвящением победе нашей страны. Это не просто надежда, а уверенность и вера в свободную и независимую Украину.

И придет день, когда победа станет реальностью.

