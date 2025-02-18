Особливо активним буде четвер. Ви зіткнетеся з непростим вибором – пʼять подій, серед яких творчі зустрічі, лекції і концерт студентів Музичної академії.

Втім, у середу на вас також чекає знайомство з філософією Григорія Сковороди, а в музичній школі імені Гілельса пройде зустріч з засновниками Джазово Академії Олексієм Пєтуховим та Оленою Шевченко.

Також зверніть увагу на презентацію нового екологічно проєкту «Грнідеї». Він буде цікавий всім, хто любить вирощувати рослини, але в не має можливості зробити це в місті.

Всі події як завжди – безкоштовні, деінде вас попросять зробити благодійний внесок та зареєструватися.

Екологічно-освітній проєкт «Грінідеї»

Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького

Коли: 18 лютого, 15:00

https://www.facebook.com/share/19uxJ6Q3gw

Лекція «Філософія Григорія Савича Сковороди: «Нерівна рівність»»

Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 19 лютого, 15:00

https://www.facebook.com/photo?fbid=1043786794449404&set=a.458316959663060

Лекція Вікторії Пономаренко «Ой на горі роман цвіте…»

Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького

Коли: 19 лютого, 16:00

https://www.facebook.com/share/1H5PupbsHX

Джазова академія в гостях музичної школи імені Гілельса

Де: Футуристів, 1, Музична школа

Коли: 19 лютого, 16:30

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10236120807660388&set=a.1370582424548

Творча зустріч «Зустріч Любові»

Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького

Коли: 20 лютого, 14:00

https://www.facebook.com/share/197Kz3ReYw

Як в Одесі зародилась морська професійна освіта

Де: Ніжинська, 66, Музей історії євреїв

Коли: 20 лютого, 18:00

https://www.facebook.com/share/15zqBuU9tX

​​Лекція Олександра Галяса «Одеські красуні що підкорили Америку»

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 20 лютого, 18:00

https://www.facebook.com/share/1B62YH3rG7

Олена Теліга. Творче життя і трагічна смерть

Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 20 лютого, 15:30

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1138006415001887 &set=a.470583065077562

Концерт Бесіди чотирьох

Де: Новосельського, 65, Музична академія

Коли: 20 лютого, 18:30

https://odma.edu.ua/besidy-chotyroh-tvorchyj-proekt-studentiv-klasu-doktora-mystecztva-korshomnoyi-k-yu