Особливо активним буде четвер. Ви зіткнетеся з непростим вибором – пʼять подій, серед яких творчі зустрічі, лекції і концерт студентів Музичної академії.
Втім, у середу на вас також чекає знайомство з філософією Григорія Сковороди, а в музичній школі імені Гілельса пройде зустріч з засновниками Джазово Академії Олексієм Пєтуховим та Оленою Шевченко.
Також зверніть увагу на презентацію нового екологічно проєкту «Грнідеї». Він буде цікавий всім, хто любить вирощувати рослини, але в не має можливості зробити це в місті.
Всі події як завжди – безкоштовні, деінде вас попросять зробити благодійний внесок та зареєструватися.
Екологічно-освітній проєкт «Грінідеї»
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 18 лютого, 15:00
https://www.facebook.com/share/19uxJ6Q3gw
Лекція «Філософія Григорія Савича Сковороди: «Нерівна рівність»»
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 19 лютого, 15:00
https://www.facebook.com/photo?fbid=1043786794449404&set=a.458316959663060
Лекція Вікторії Пономаренко «Ой на горі роман цвіте…»
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 19 лютого, 16:00
https://www.facebook.com/share/1H5PupbsHX
Джазова академія в гостях музичної школи імені Гілельса
Де: Футуристів, 1, Музична школа
Коли: 19 лютого, 16:30
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10236120807660388&set=a.1370582424548
Творча зустріч «Зустріч Любові»
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 20 лютого, 14:00
https://www.facebook.com/share/197Kz3ReYw
Як в Одесі зародилась морська професійна освіта
Де: Ніжинська, 66, Музей історії євреїв
Коли: 20 лютого, 18:00
https://www.facebook.com/share/15zqBuU9tX
Лекція Олександра Галяса «Одеські красуні що підкорили Америку»
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 20 лютого, 18:00
https://www.facebook.com/share/1B62YH3rG7
Олена Теліга. Творче життя і трагічна смерть
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 20 лютого, 15:30
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1138006415001887 &set=a.470583065077562
Концерт Бесіди чотирьох
Де: Новосельського, 65, Музична академія
Коли: 20 лютого, 18:30
https://odma.edu.ua/besidy-chotyroh-tvorchyj-proekt-studentiv-klasu-doktora-mystecztva-korshomnoyi-k-yu