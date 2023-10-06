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Фестиваль пива, польське кіно, екскурсія на кладовище: афіша Одеси 6 – 8 жовтня

Фестиваль пива, польське кіно, екскурсія на кладовище: афіша Одеси 6 – 8 жовтня

Ци вихідні дні будуть яскравими. Погода дозволяє проводити заходи на відкритому повітрі, тож будемо користуватися цією нагодою.

В п’ятницю розпочнеться благодійний пивний фестиваль в самому центрі міста – Міському саду.  Пивовари вже зварили свіже пиво, тож чекають на дегустаторів протягом найближчих трьох днів.

В п’ятницю ввечері в Зеленому театрі відбудеться кінопоказ під відкритим небом.

А в суботу в парку Горького пройде ювілейний, сімдесятий (!) благодійний День підтримки переселенців, під час якого відбудуться події для дітей, концерти для всіх, виставки воєнних артефактів і багато іншого.

Ще одна цікава подія на відкритому повітрі – екскурсія на старовинне козацьке кладовище, що знаходиться в селі Усатове. Не забудьте зареєструватися, щоб організатори змогли все врахувати. 

Для тих, хто любить затишок на негучні події запрошуємо на засідання філософського клубу або на фестиваль Польського кіно, фільми якого можна подивитися безкоштовно вдома онлайн. Гарних та тихих всім вихідних!  

Що: Дні польського кіно
Де: Онлайн
Коли: 5-15 жовтня
польське кіно афіша

Що: Благодійний пивний фестиваль
Де: Міський зад, Літній театр
Коли: 6-8 жовтня, 12:00-22:00

Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 6 жовтня, 13:30
Украинский клуб

Що: Благодійний кінопоказ “Казики коника”
Де: Парк Шевченка, Зелений театр
Коли: 6 жовтня, 19:00
показ казка про коника

Що: Філософський клуб
Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 6 жовтня, 12:00

Що: Відкрита репетиція гурту Standard Cheating
Де: Єлисаветинська, 7, арт-простор “13 – th ANAMALY”
Коли: 6 жовтня, 19:00
відкрита репетициія

Що: Екскурсія на сотніковське кладовище
Де: Збір зупинка 20 трамваю Херсонський сквер
Коли: 7 жовтня, 9:45 вересня
Реєстрація  https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeW7CY2SIdMjJ…/viewform

Що: Презентація альбома «Н. К. РЕРІХ. ПІСНЯ ПРО ШАМБАЛУ»
Де: Велика Арнаутська, 47, Музей Реріха
Коли: 7 жовтня, 14:00

 Що: День підтримки переселенців 
Де: Парк Горького
Коли: 7 жовтня,  15:00 – 17:00

Що: Плей бек перформанс “Міст”
Де: вул. Отамана Головатого, 48 (Dance Studio)
Коли: 7 жовтня, 18:30

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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ

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