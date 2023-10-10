Дні польського кіно та розмовний клуб: афіша Одеси 10-12 жовтня

Після фестивальних вихідних – завантажені будні. Але і після роботи можна піти відпочити з користю. Наприклад, попрактивутися української в розмовному клубі в четвер, або подивитися ввечері вдома з друзями польські фестивальні фільми онлайн. В будь якому разі, вибір за вами, а ми лише пропонуємо вам безкоштовні та цікаві варіанти.
- Що: Дні польського кіно
- Де: Онлайн
- Коли: 10-11 жовтня
- Що: До дня художника України лекція Ольги Дзерик
- Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського
- Коли: 10 жовтня, 12:00
- Що: Український розмовний клуб
- Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського
- Коли:10 жовтня, 14:00
- Що: Психічне здоров’я: техніки самодопомоги
- Де: Пастера, 13, Національна наукова бібліотека
- Коли: 10 жовтня, 14:00
- Що: Мовно-літературна вітальня «Дивослово»
- Де: Філатова, 1, Читальна зала ОННБ
- Коли: 11 жовтня, 11:00
- Що: Вільна розмова. Суржик
- Де: вул. Грецька, 1-а, American House
- Коли: 12 жовтня, 18:30
- Реєстрація за посиланням.