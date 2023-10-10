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Дні польського кіно та розмовний клуб: афіша Одеси 10-12 жовтня

Дні польського кіно та розмовний клуб: афіша Одеси 10-12 жовтня

Після фестивальних вихідних – завантажені будні. Але і після роботи можна піти відпочити з користю. Наприклад, попрактивутися української в розмовному клубі в четвер, або подивитися ввечері вдома з друзями польські фестивальні фільми онлайн. В будь якому разі, вибір за вами, а ми лише пропонуємо вам безкоштовні та цікаві варіанти.

Афиша, лекция ко Дню художника

  • Що: До дня художника України лекція Ольги Дзерик
  • Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського
  • Коли: 10 жовтня, 12:00

Я люблю Украину

Афиша, занятия по самопомощи

Афиша, языковая гостиная Дивослово

Афиша, разговорный клуб Суржик

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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ

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