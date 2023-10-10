Дні польського кіно та розмовний клуб: афіша Одеси 10-12 жовтня

Фестивалі, концерти, театр: куди піти в Одесі у вихідні “Одеське Життя” відібрало для своїх читачів найкращі події, які відбуватимуться в Одесі ціми вихідними. Серед них є пропозіції на любий смак та гаманець. А якшо витрачати гроші нема бажання – в кінці списку ви знайдете посилання на афішу безкоштовніх подій міста. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Афіша безкоштовних подій Одеси 3 – 5 жовтня: виставки, літературні зустрічі Осінь створена для теплої кави та перших страв. Саме тому, на “перше” ми запрошуємо вас до українського розмовного клубу, де темою зустрічі стане… борщ, який всьому голова.

Ну і рекомендуємо не пропустити зустріч із письменницею Мар’яною Савкою, яка відбудеться в затишній кав’ярні, де вона представить свою книгу “Люди на кави”. На вас чекають теплі розмови та обійми із друзями, які точно не пропустять такої події. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ