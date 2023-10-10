Дни польского кино и разговорный клуб: афиша Одессы 10-12 октября

После фестивальных выходных – загруженные будни. Но и после работы можно пойти отдохнуть с пользой. Например, попрактиковаться в украинском в разговорном клубе в четверг или посмотреть вечером дома с друзьями польские фестивальные фильмы онлайн. В любом случае выбор за вами, а мы предлагаем вам бесплатные и интересные варианты.
- Что: Дни польского кино
- Где: Онлайн
- Когда: 10-11 октября
- Что: Ко дню художника Украины лекция Ольги Дзерик
- Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
- Когда: 10 октября, 12:00
- Что: Украинский разговорный клуб
- Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
- Когда: 10 октября, 14:00
- Что: Психическое здоровье: техники самопомощи
- Где: Пастера, 13, Национальная научная библиотека
- Когда: 10 октября, 14:00
- Что: Языково-литературная гостиная «Дивослово»
- Где: Филатова, 1, Читальный зал ОННБ
- Когда: 11 октября, 11:00
- Что: Свободный разговор. Суржик
- Где: ул. Греческая, 1-я, American House
- Когда: 12 октября, 18:30
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