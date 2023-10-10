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Дни польского кино и разговорный клуб: афиша Одессы 10-12 октября

Дни польского кино и разговорный клуб: афиша Одессы 10-12 октября

После фестивальных выходных – загруженные будни. Но и после работы можно пойти отдохнуть с пользой. Например, попрактиковаться в украинском в разговорном клубе в четверг или посмотреть вечером дома с друзьями польские фестивальные фильмы онлайн. В любом случае выбор за вами, а мы предлагаем вам бесплатные и интересные варианты.

Афиша , лекция ко Дню художника

  • Что: Ко дню художника Украины лекция Ольги Дзерик
  • Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
  • Когда: 10 октября, 12:00

Я люблю Украину

Афиша , занятия по самопомощи

Афиша , языковая гостиная Дивослово

Афиша , разговорный клуб Суржик

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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