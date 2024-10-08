Дізнайтеся нове про Шевченко та перші виступи “Масок”: афіша безкоштовних подій в Одесі 8-10 жовтня

Багато гумору та музика, що зцілює: топ-5 подій, які варто відвідати в Одесі у вихідні Комедія від київського театру “Чорний квадрат”, виступи стендаперів Антона Тимошенко та Богдана Боярина, прогулянка старою Одесою серед шедеврів архітектури з Дмитром Шаматажи та цілющі звуки фортепіано від піанотерапевта Ігора Янчука – такі топ-5 подій найбільше варті уваги на думку “Одеського Життя” у вихідні 4-6 жовтня. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Свята 3 жовтня: відмовтеся від спиртного та випийте смузі Сьогодні, 3 жовтня 2024 року – 953 день війни в Україні. До Нового року залишилось 89 днів. А ще сьогодні свято у техніків та любителів «тихого полювання». І, до речі, цього дня бажаного не вживати алкоголь, а от поласувати смузі якраз можна і навіть потрібно. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

День боротьби з алкоголізмом та інші свята 2 жовтня Сьогодні, 2 жовтня 2024 року, 952-й день війни в Україні. До нового року залишилось 90 днів. А ще сьогодні бажано відмовитися від вживання спиртних напоїв і не лише тому, що середина робочого тижня… Більше цікавих подробиць про свята та події цього дня – у матеріалі «Одеського життя». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ