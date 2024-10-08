Дізнайтеся нове про Шевченко та перші виступи “Масок”: афіша безкоштовних подій в Одесі 8-10 жовтня

Чим холодніше дні, тим тепліші зустрічі. І таких зустрічей буде багато на цьому тижні. Обирайте, що вам ближче і обовʼязково приходьте! Ви дізнаєтесь багато нового про Тараса Шевченка та євреїв Візантії, згадаєте перші виступи легендарних Масок та попрактикуєте англійську, зануритесь в світ високої моди та відкриєте нові – старі імена української літератури.
Що: Концерт Олексія Пєтухова
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 8 жовтня, 17:00
Благодійний внесок за бажанням
Що: Олександр Галяс “Маски” 40 років потому”
Де: Тараса Кузмина (Градоначальницька), 9, б-ка Паустовського
Коли: 9 жовтня, 13:00
Що: Лекція Катерини Єргієвої “Соня Делоне”
Де: Преображенська, 35-а, Б-ка Багрицького
Коли: 9 жовтня, 16:00
Що: Лекція Ірини Нечиталюк “Тарас Шевченко”
Де: America House Odesa
Коли: 9 жовтня, 18:30
Реєстрація
Що: Лекція “Богдан-Ігор Антонич: лемко, який обрав українство”
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського Онлайн
Коли: 10 жовтня, 15:30
Що: Лекція Олега Лугового “Євреї Візантії”
Де: Ніжинська, 66, Музей історії євреїв
Коли:10 жовтня, 18:00
Що: American English Club
Де: Online
Коли: 9 жовтня, 17:00