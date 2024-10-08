Новости Одессы и Одесской области

Узнайте новое о Шевченко и первые выступления «Масок»: афиша бесплатных событий в Одессе 8-10 октября

Узнайте новое о Шевченко и первые выступления «Масок»: афиша бесплатных событий в Одессе 8-10 октября

Чем холоднее дни, тем теплее встречи. И таких встреч будет много на этой неделе. Выбирайте, что вам ближе и обязательно приходите! Вы узнаете много нового о Тарасе Шевченко и евреях Византии, вспомните первые выступления легендарных Масок и попрактикуете английский, окунетесь в мир высокой моды и откроете новые-старые имена украинской литературы.

Что: Концерт Алексея Петухова
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 8 октября, 17:00
Благотворительный взнос по желанию
афишаЧто: Александр Галяс «Маски» 40 лет спустя»
Где: Тараса Кузмина (Градоначальническая), 9, б-ка Паустовского
Когда: 9 октября, 13:00
афишаЧто: Лекция Екатерины Ергиевой «Соня Делоне»
Где: Преображенская, тридцать пятая, Б-ка Багрицкого
Когда: 9 октября, 16:00
афишаЧто: Лекция Ирины Нечиталюк «Тарас Шевченко»
Где: America House Odesa
Когда: 9 октября, 18:30
Регистрация
афишаЧто: Лекция «Богдан-Игорь Антоныч: лемко, избравший украинство»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского Онлайн
Когда: 10 октября, 15:30
афишаЧто: Лекция Олега Лугового «Евреи Византии»
Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев
Когда:10 октября, 18:00
афишаЧто: American English Club
Где: Online
Когда: 9 октября, 17:00
афиша

 

Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua