Узнайте новое о Шевченко и первые выступления «Масок»: афиша бесплатных событий в Одессе 8-10 октября

Чем холоднее дни, тем теплее встречи. И таких встреч будет много на этой неделе. Выбирайте, что вам ближе и обязательно приходите! Вы узнаете много нового о Тарасе Шевченко и евреях Византии, вспомните первые выступления легендарных Масок и попрактикуете английский, окунетесь в мир высокой моды и откроете новые-старые имена украинской литературы.
Что: Концерт Алексея Петухова
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 8 октября, 17:00
Благотворительный взнос по желанию
Что: Александр Галяс «Маски» 40 лет спустя»
Где: Тараса Кузмина (Градоначальническая), 9, б-ка Паустовского
Когда: 9 октября, 13:00
Что: Лекция Екатерины Ергиевой «Соня Делоне»
Где: Преображенская, тридцать пятая, Б-ка Багрицкого
Когда: 9 октября, 16:00
Что: Лекция Ирины Нечиталюк «Тарас Шевченко»
Где: America House Odesa
Когда: 9 октября, 18:30
Регистрация
Что: Лекция «Богдан-Игорь Антоныч: лемко, избравший украинство»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского Онлайн
Когда: 10 октября, 15:30
Что: Лекция Олега Лугового «Евреи Византии»
Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев
Когда:10 октября, 18:00
Что: American English Club
Где: Online
Когда: 9 октября, 17:00