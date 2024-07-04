Дівчата та бабусі: які сукні обрали випускниці цьогоріч та що одягали бабусі у роки юності

У календарі Ренійської громади є Красивий день. Зазвичай це один із червневих днів, коли у центрі міста збираються всі випускники та випускниці – для урочистого вручення атестатів про повну середню освіту. Дівчата для цього свята старанно підбирають вбрання, що підкреслює їхню природну красу. Ми вирішили з’ясувати, за якими критеріями дівчата обирали сукні на випускний бал у воєнний час? А ще — якими були сукні жінок поважного віку у роки їхньої юності?
Єлизавета Гололобова, випускниця Ренійського ліцею №2
— Пошук сукні зайняв у мене півроку. Я її побачила на просторах інтернету, і вона мені запала в душу. Було безліч спроб замовити її, але сукні не було в наявності — цей фасон постійно розкуповували. Однак я не припиняла пошук, адже хотіла сукню саме такого відтінку білого і такого фасону – і ось вона у мене, мрія здійснилася, я щаслива!
Дар’я Кожокару, випускниця Ренійського опорного ліцею №1, золота медалістка
— У моєму гардеробі багато суконь. Я не виділяла багато часу на вибір вбрання на випускний, бо для мене кожний день особливий. Випускний бал – це частина мого життя. Тому на свято я одягла одну зі своїх суконь та кросівки.
Анна Сулима, випускниця Ренійського опорного ліцею №1
— На випускний я одягла сукню старшої сестри Олени Какаранзе, її багато хто знає у нашому місті, вона дуже талановита, має прекрасний голос. Її випускна сукня яскраво-бірюзового кольору п’ятнадцять років лежала в шафці, я її приміряла — вона чудово сіла по фігурі. І вирішила, що кращої й шукати годі.
Олена Бартян
— Я народилася в 1940 році, у нашій сім’ї було шестеро дітей: п’ять хлопчиків та одна я, дівчинка. У повоєнні роки було дуже важке життя, наш тато хворів. Тож у мене взагалі не було випускної сукні. Але мені запам’яталося, як двом старшим братам мати купила дерев’яні портфелі, в яких лежали книги – моя мрія. Для мене було щастям, що мені дозволяли нести ці портфелі, проводжаючи братів до школи.
Марія Катаной
— Моя випускна сукня була з білого штапелю. Такі сукні були у всіх дівчат нашого випускного класу Орлівської школи. Батьки вирішили їх замовити у Ренійському побуткомбінаті, для нас спеціально пошили однакові. На грудях красувалося серце і блакитний бантик. У цих сукнях ми були як білі лебідки – дуже гарно, запам’яталося на все життя.
Анна Кіуїла
— Моя випускна сукня була білого кольору і дуже скромна, адже ми люди іншого покоління. Проте в ті роки для випускників міста Рені була гарна традиція – для них організовували прогулянки на катері Дунаєм. Ми схід сонця на річці зустрічали, що символізувало початок нового, дорослого життя. Інший був час, але для нас – цікавий.
Загальні тенденції
Як показав випускний бал у Рені, за кольоровою гамою сьогодні у тренді чорні сукні та всі відтінки білого. Також популярний дрібний квітковий принт. Сукні яскравих кольорів обрали лише декілька дівчат.
Найпопулярніші фасони – сукня-бюстьє (відкрите декольте, плечі та шия), сукня-футляр (що облягає фігуру) та сукні-смок (з великою кількістю оборок).
Деякі дівчата віддали перевагу брючним костюмам.