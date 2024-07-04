Дівчата та бабусі: які сукні обрали випускниці цьогоріч та що одягали бабусі у роки юності

Єлизавета Гололобова, випускниця Ренійського ліцею №2

— Пошук сукні зайняв у мене півроку. Я її побачила на просторах інтернету, і вона мені запала в душу. Було безліч спроб замовити її, але сукні не було в наявності — цей фасон постійно розкуповували. Однак я не припиняла пошук, адже хотіла сукню саме такого відтінку білого і такого фасону – і ось вона у мене, мрія здійснилася, я щаслива!

Дар’я Кожокару, випускниця Ренійського опорного ліцею №1, золота медалістка

— У моєму гардеробі багато суконь. Я не виділяла багато часу на вибір вбрання на випускний, бо для мене кожний день особливий. Випускний бал – це частина мого життя. Тому на свято я одягла одну зі своїх суконь та кросівки.

Анна Сулима, випускниця Ренійського опорного ліцею №1

— На випускний я одягла сукню старшої сестри Олени Какаранзе, її багато хто знає у нашому місті, вона дуже талановита, має прекрасний голос. Її випускна сукня яскраво-бірюзового кольору п’ятнадцять років лежала в шафці, я її приміряла — вона чудово сіла по фігурі. І вирішила, що кращої й шукати годі.

Олена Бартян

— Я народилася в 1940 році, у нашій сім’ї було шестеро дітей: п’ять хлопчиків та одна я, дівчинка. У повоєнні роки було дуже важке життя, наш тато хворів. Тож у мене взагалі не було випускної сукні. Але мені запам’яталося, як двом старшим братам мати купила дерев’яні портфелі, в яких лежали книги – моя мрія. Для мене було щастям, що мені дозволяли нести ці портфелі, проводжаючи братів до школи.

Марія Катаной

— Моя випускна сукня була з білого штапелю. Такі сукні були у всіх дівчат нашого випускного класу Орлівської школи. Батьки вирішили їх замовити у Ренійському побуткомбінаті, для нас спеціально пошили однакові. На грудях красувалося серце і блакитний бантик. У цих сукнях ми були як білі лебідки – дуже гарно, запам’яталося на все життя.

Анна Кіуїла

— Моя випускна сукня була білого кольору і дуже скромна, адже ми люди іншого покоління. Проте в ті роки для випускників міста Рені була гарна традиція – для них організовували прогулянки на катері Дунаєм. Ми схід сонця на річці зустрічали, що символізувало початок нового, дорослого життя. Інший був час, але для нас – цікавий.

Загальні тенденції

Як показав випускний бал у Рені, за кольоровою гамою сьогодні у тренді чорні сукні та всі відтінки білого. Також популярний дрібний квітковий принт. Сукні яскравих кольорів обрали лише декілька дівчат.

Найпопулярніші фасони – сукня-бюстьє (відкрите декольте, плечі та шия), сукня-футляр (що облягає фігуру) та сукні-смок (з великою кількістю оборок).

Деякі дівчата віддали перевагу брючним костюмам.