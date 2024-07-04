Девушки и бабушки: какие платья выбрали выпускницы в этом году и что надевали бабушки в годы юности

Елизавета Гололобова, выпускница Ренийского лицея №2

— Поиск платья занял у меня полгода. Я его увидела на просторах интернета, и оно мне запало в душу. Было множество попыток заказать его, но платья не было в наличии — этот фасон постоянно раскупали. Однако я не прекращала поиск, ведь хотела платье именно такого оттенка белого и такого фасона — и вот оно у меня, мечта осуществилась, я счастлива!

Дарья Кожокару, выпускница Ренийского опорного лицея №1, золотая медалистка

— В моем гардеробе много платьев. Я не выделяла много времени на выбор наряда на выпускной, потому что для меня каждый день особенный. Выпускной бал — это часть моей жизни. Поэтому на праздник я надела одно из своих платьев и кроссовки.

Анна Сулима, выпускница Ренийского опорного лицея №1

— На выпускной я надела платье старшей сестры Елены Какаранзе, ее многие знают в нашем городе, она очень талантливая, имеет прекрасный голос. Ее выпускное платье ярко-бирюзового цвета пятнадцать лет лежало в шкафчике, я его примерила — оно прекрасно село по фигуре. И решила, что лучшего и искать нечего.

Елена Бартян

— Я родилась в 1940 году, в нашей семье было шестеро детей: пять мальчиков и одна я, девочка. В послевоенные годы была очень тяжелая жизнь, наш папа болел. Поэтому у меня вообще не было выпускного платья. Но мне запомнилось, как двум старшим братьям мать купила деревянные портфели, в которых лежали книги — моя мечта. Для меня было счастьем, что мне разрешали нести эти портфели, провожая братьев в школу.

Мария Катаной

— Мое выпускное платье было из белого штапеля. Такие платья были у всех девушек нашего выпускного класса Орловской школы. Родители решили их заказать в Ренийском быткомбинате, для нас специально сшили одинаковые. На груди красовалось сердце и голубой бантик. В этих платьях мы были как белые лебедки — очень красиво, запомнилось на всю жизнь.

Анна Киуила

— Мое выпускное платье было белого цвета и очень скромное, ведь мы люди другого поколения. Однако в те годы для выпускников города Рени была хорошая традиция — для них организовывали прогулки на катере по Дунаю. Мы восход солнца на реке встречали, что символизировало начало новой, взрослой жизни. Другое было время, но для нас — интересное.

Общие тенденции

Как показал выпускной бал в Рени, по цветовой гамме сегодня в тренде черные платья и все оттенки белого. Также популярен мелкий цветочный принт. Платья ярких цветов выбрали лишь несколько девушек.

Самые популярные фасоны — платье-бюстье (открытое декольте, плечи и шея), платье-футляр (облегающее фигуру) и платья-смок (с большим количеством оборок).

Некоторые девушки отдали предпочтение брючным костюмам.